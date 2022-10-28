Загрози путіна запустили процес оновлення американської ядерної тріади

10:08 28 жовтня Київ, Україна





Про це



Росія «нехтує незалежністю» країн-сусідів, а її уряд прагне використати силу, щоб домогтися зміни кордонів і наново встановити «імперську сферу впливу», йдеться у документі. Росія представляє «гостру загрозу» для США, яка включає, зокрема, «ядерні загрози» для американської території та території союзників.Про це йдеться в оновленій стратегії національної безпеки, яку опублікував у четвер Пентагон Росія «нехтує незалежністю» країн-сусідів, а її уряд прагне використати силу, щоб домогтися зміни кордонів і наново встановити «імперську сферу впливу», йдеться у документі.

«Великий перелік прикладів територіальної агресії (росії) включає розв'язання жорстокої та нічим не спровокованої війни проти України. І хоча політичні військові дії (російського) керівництва, спрямовані на розкол НАТО, призвели до тяжких наслідків, ціль зберігається», — пише Пентагон.

росія, згідно з стратегією, «представляє серйозні та безперервні ризики у ключових сферах». Серед них — «ядерні погрози» щодо США, а також їхніх союзників та партнерів; кібер- та інформаційні операції, погрози в космосі, а також погрози в частині хімічної та біологічної зброї, перераховує Пентагон. Також у списку — підводні бойові дії та великі «тіньові кампанії», спрямовані зокрема проти демократичних держав.

«На відміну від Китаю, росія не може систематично кидати виклик Сполученим Штатам на тривалому часовому відрізку. Однак російська агресія становить безпосередню та гостру загрозу», — пояснив на брифінгу, представляючи стратегію, міністр оборони США Ллойд Остін.

Пентагон, продовжив він, «потужно стримуватиме» російські агресивні устремління, спрямовані проти інтересів США та союзників.



Відповіддю на ядерні загрози, які озвучує російське керівництво аж до президента володимира путіна, буде оновлення американської ядерної тріади, випливає із додатку до стратегії щодо позиціювання стратегічних сил США.



Найближчим десятиліттям, йдеться в документі, Пентагон має намір провести «повномасштабну модернізацію» всіх компонентів сил ядерного стримування.. На зміну балістичним міжконтинентальним ракетам Minuteman III, які стоять на озброєнні з початку 1970-х, прийдуть нові ракети Sentinel, які розробляє корпорація Northrop Grunman.



Атомні підводні човни класу Ohio, озброєні 14 балістичними ракетами кожна, які будувалися з кінця 1970-х до середини 1990-х, будуть замінені на кораблі класу Columbia, перший з яких був закладений у жовтні 2020 року і, як очікується, увійде до складу флоту.



На зміну стратегічним бомбардувальникам B-2A Spirit прийде B-21 Raider, який буде побудований за технологією Stealth і, як очікується, стане на озброєння в 2026-27 роках.