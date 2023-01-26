Загроза масованої атаки росії: по всій Україні повітряна тривога

Вранці 26 січня на території всієї України оголосили повітряну тривогу, голова ОП повідомив про збиття російських ракет.
Виходячи з даних карти тривог, також про це повідомляють прессекретарка оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону та голова Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram.
За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, під час повітряної тривоги можлива чергова масова ракетна атака росіян.
Виходячи з даних карти тривог, також про це повідомляють прессекретарка оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону та голова Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram.
За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, під час повітряної тривоги можлива чергова масова ракетна атака росіян.
За словами Гуменюк, у Чорному морі знаходяться ракетоносії, які готові будь-якої миті запустити "Калібри".
Вона повідомила, що зараз відомо про три таких ракетоносії, на бортах яких знаходиться 20 ракет.
О 8:27 глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що є "перші збиття ракет росіян".
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