Загроза масованої атаки росії: по всій Україні повітряна тривога

09:05 26 січня Київ, Україна

Вранці 26 січня на території всієї України оголосили повітряну тривогу, голова ОП повідомив про збиття російських ракет.



Виходячи з даних карти тривог, також про це повідомляють прессекретарка оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону та голова Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram.



За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, під час повітряної тривоги можлива чергова масова ракетна атака росіян.

"Новий масований ракетний удар може бути застосований прямо зараз. Наразі ми спостерігаємо активність ворожої стратегічної авіації з напрямку Каспійського моря”, - повідомляє Гуменюк.



За словами Гуменюк, у Чорному морі знаходяться ракетоносії, які готові будь-якої миті запустити "Калібри".



Вона повідомила, що зараз відомо про три таких ракетоносії, на бортах яких знаходиться 20 ракет.



О 8:27 глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що є "перші збиття ракет росіян".