Загроза катастрофи на Запорізькій АЕС знижується - Буданов

09:04 06 липня Київ, Україна

За словами Кирила Буданова, голови Головного управління розвідки, загроза катастрофи на Запорізькій атомній електростанції (АЕС) нині спадає.

В інтерв'ю газеті The Times він зазначив, що певні заходи, як публічні, так і непублічні, які вживаються в цій сфері, привели до такого висновку, хоча причини цих змін він не розкривав.
 
"Наразі можна сказати, що небезпека техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС зменшується", - наголосив голова Головного управління розвідки.