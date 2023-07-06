Загроза катастрофи на Запорізькій АЕС знижується - Буданов

За словами Кирила Буданова, голови Головного управління розвідки, загроза катастрофи на Запорізькій атомній електростанції (АЕС) нині спадає.
В інтерв'ю газеті The Times він зазначив, що певні заходи, як публічні, так і непублічні, які вживаються в цій сфері, привели до такого висновку, хоча причини цих змін він не розкривав.
В інтерв'ю газеті The Times він зазначив, що певні заходи, як публічні, так і непублічні, які вживаються в цій сфері, привели до такого висновку, хоча причини цих змін він не розкривав.
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