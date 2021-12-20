Кримінальна відповідальність за підробку документів

19:07 03 серпень Київ, Україна

Урядовий законопроект №3946 пропонує, посилити штрафи і ввести кримінальну відповідальність за підробку документів, які засвідчують особу і громадянство.



Так, законопроектом передбачається внести зміни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за викрадення, привласнення, збут, підробку документів, що засвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи, а також свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та / або використання завідомо підроблених таких документів .



"Важливі особисті документи" віднесли в той список, викрадення яких тягне за собою штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів громадян або обмеження волі на строк до 3 років. Раніше покарання не передбачало обмеження свободи громадян.



Викрадення документів, що підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи, або свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану буде каратися арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років.



Використання завідомо підроблених документів, що засвідчують особу, або ж свідоцтво про шлюб буде каратися арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі від 3 до 5 років.



Вищезазначені дії, вчинені змовою групою осіб або службовою особою з використанням службового становища каратися позбавленням волі від 3 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років або без такого.