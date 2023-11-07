Удари України по Криму можуть затримати постачання рф нових кораблів - британська розвідка

15:53 07 листопада Київ, Україна

Здатність України завдавати ударів по кримській суднобудівній інфраструктурі, ймовірно, змусить росію розглянути питання передислокації далі лінії фронту, яка затримає постачання нових кораблів.



Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.

"Як повідомляють українські та російські джерела, 4 листопада 2023 року новий російський військово-морський корвет був майже напевно пошкоджений після удару, завданого під час стоянки на суднобудівному заводі "Затока" в Керчі в окупованому Криму", - зазначили у британській розвідці.

Зазначається, що корабель "Аскольд" класу "Каракурт", спущений на воду у 2021 році, не було введено в експлуатацію у складі ВМС росії.