Удари України по Криму можуть затримати постачання рф нових кораблів - британська розвідка

Здатність України завдавати ударів по кримській суднобудівній інфраструктурі, ймовірно, змусить росію розглянути питання передислокації далі лінії фронту, яка затримає постачання нових кораблів.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.
Зазначається, що корабель "Аскольд" класу "Каракурт", спущений на воду у 2021 році, не було введено в експлуатацію у складі ВМС росії.
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