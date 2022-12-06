Удари України по аеродромах у глибині росії свідчать про винахідливість ЗСУ — The Guardian

09:29 06 грудня Київ, Україна





Про це Вибухи на двох російських авіабазах, під Рязанню та в Енгельсі, є останнім прикладом тактичної винахідливості українського командування та його здатності дивувати.Про це пише The Guardian.

"Схоже, Україна знайшла спосіб атакувати російські далекомагістральні літаки Ту-95 і Ту-22М, які стоять на злітно-посадкових смугах. З жовтня кремль використав ці стратегічні бомбардувальники, щоб поступово руйнувати енергетичну інфраструктуру України, залишаючи мільйони людей без тепла та електрики з настанням зими", - зазначає видання.

Журналісти припускають, що Україна змогла розробити ударний безпілотник із дальністю польоту близько 1000 км. При цьому наприкінці минулого місяця український військовослужбовець заявив, що ця зброя вже застосовувалася проти російських військових. Якщо це правда, то це означає, що більша частина європейської частини росії зараз перебуває у межах досяжності українських військових, констатує The Guardian. Отже, перевага, якою москва користувалася досі, безпечно запускаючи крилаті ракети з глибини росії, опинилася під загрозою.



Видання нагадує, що 29 жовтня Україна застала росію зненацька, коли рано-вранці завдала ударів з повітря і з моря по військово-морській базі чорноморського флоту в Севастополі. Тоді кілька російських фрегатів було виведено з ладу, зокрема, флагман "Адмірал Макаров".



Військові аналітики кажуть, що Україна розробила оригінальний та смертоносний морський безпілотник. Його компоненти включають модифікований гідроцикл і дистанційно керовану камеру з прямим зворотним зв'язком з центром управління та контролю. Аналітики припускають, що безпілотники також відіграли свою роль у серпневому успішному українському нападі на авіабазу Саки в Криму, під час якої було підірвано дев'ять російських бойових літаків.



При цьому видання зазначає, що Київ не завжди повідомляє своїх союзників на Заході про плани проведення ризикованих військових операцій, до яких, безперечно, належать атаки в глибині російської території. Західні чиновники вважають, що українці навмисно не роблять цього, оскільки Захід може спробувати відмовити Київ від їхнього проведення.



Україна використовує власні технології для проведення спецоперацій. Серед них вибух на Кримському мосту у жовтні та знищення у квітні крейсера "москва", який, за твердженням української сторони, був атакований українськими ракетами "Нептун".