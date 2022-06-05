Удари по Києву завдали стратегічні бомбардувальники - Повітряні сили ЗСУ

11:28 05 червня Київ, Україна

Сьогодні вранці ворог завдав ударів по Києву. Атаковані об'єкти інфраструктури у Дарницькому та Дніпровському районах. Постраждала одна людина. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко зранку у неділю, 5 червня.

За повідомленням Повітряного командування ЗСУ, російські агресори піддали Київ ракетному обстрілу з акваторії Каспійського моря, задіявши літаки стратегічної авіації.. Про це повідомило у неділю, 5 червня.

За попередніми даними, рашисти здійснили пуски ракет з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря.. Не нехтуйте попередженнями про небезпеку в повітрі", – йдеться у повідомленні

Зазначається, що близько 06.00 військовослужбовцями підрозділи зенітних ракетних військ повітряного командування Центр ракети було виявлено та обстріляно – знищено одну крилату ракету.

На обстріл Києва вже відреагував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Поки хтось просить "не принижувати росію", кремль вдається до нових підступних атак. Сьогоднішні ракетні удари по Києву мають лише одну мету – убити якнайбільше українців", – написав він у Twitter.

За словами Подоляка, кожен такий акт тероризму має отримувати жорстку відповідь від Європи – нові санкції проти Росії та більше постачань зброї Україні.