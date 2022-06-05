Удари по Києву завдали стратегічні бомбардувальники - Повітряні сили ЗСУ

Сьогодні вранці ворог завдав ударів по Києву. Атаковані об'єкти інфраструктури у Дарницькому та Дніпровському районах. Постраждала одна людина. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко зранку у неділю, 5 червня.
За повідомленням Повітряного командування ЗСУ, російські агресори піддали Київ ракетному обстрілу з акваторії Каспійського моря, задіявши літаки стратегічної авіації.. Про це повідомило у неділю, 5 червня.
Зазначається, що близько 06.00 військовослужбовцями підрозділи зенітних ракетних військ повітряного командування Центр ракети було виявлено та обстріляно – знищено одну крилату ракету.
На обстріл Києва вже відреагував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
За словами Подоляка, кожен такий акт тероризму має отримувати жорстку відповідь від Європи – нові санкції проти Росії та більше постачань зброї Україні.
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