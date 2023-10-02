Ударні дрони атакували російський авіазавод у Смоленську, де виробляли ракети Х-59 – ГУР

12:09 02 жовтня Київ, Україна

1 жовтня внаслідок удару по Смоленському авіаційному заводу порушено процес виробництва ракет Х-59 різних модифікацій.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Згідно з підтвердженими даними, три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства держави-агресора", - йдеться в повідомленні.

Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу "повітря-поверхня" з дальністю до 280 км - одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об'єкти в Україні.



Від застосування такої зброї найбільше страждають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.