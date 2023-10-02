Ударні дрони атакували російський авіазавод у Смоленську, де виробляли ракети Х-59 – ГУР

1 жовтня внаслідок удару по Смоленському авіаційному заводу порушено процес виробництва ракет Х-59 різних модифікацій.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу "повітря-поверхня" з дальністю до 280 км - одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об'єкти в Україні.
Від застосування такої зброї найбільше страждають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.
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