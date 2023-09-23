Удар по вищому керівництву флоту Росії в Криму - подробиці від СЗГ ЗСУ

09:04 23 вересня Київ, Україна

Трагічний для окупантів став день 22 вересня. Як уже повідомлялося, цього дня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. В Ароматненському сільському поселенні Бахчисарайського району було знищено ремонтну базу російських військових вантажівок. А в Севастополі завдано удару по штабу флоту Росії.

Як повідомила в суботу, 23 вересня, прес-служба СЗГ, до такого влучного удару ракет по штабу Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі призвела вдала операція Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Вказано, що зухвала та кропітка робота сил спеціальних операцій дозволила "вчасно і точно" вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту Росії в Севастополі.. Спецоперація отримала назву "Крабова пастка".

Зокрема, бійці СЗГ передали дані повітряним силам для завдання поразки.

"Деталі проведення – стануть відомі, коли це буде можливо, а результат – десятки загиблих та поранених окупантів, серед яких вищий керівний склад флоту", – йдеться у повідомленні.

Як відомо, 22 вересня в Севастополі було завдано удару по штабу Чорноморського флоту Росії.. Пізніше у мережі опублікували відео успішної атаки.

За даними ГУР, загинули щонайменше дев'ять членів штабу і 16 було поранено. Серед останніх – російські генерали.