Удар по російській ППО в Криму: порт порожній, місто в паніці

07:44 15 вересня Київ, Україна





Цю інформацію увечері 14 вересня поширив партизанський рух "Атеш". Після знищення російської системи ППО "Тріумф" біля Євпаторії на окупованому півострові Крим всі морські судна залишили порт Цю інформацію увечері 14 вересня поширив партизанський рух "Атеш".

"Наші джерела повідомили нам про події, що розвиваються в місті. Відразу після сьогоднішнього удару по російській ППО біля Євпаторії, всі судна попрямували в невідомому напрямку, і морський порт порожній. Містяни в панічному настрої і чекають на нові вибухи, оскільки ППО більше немає", - наголошується в офіційній заяві.

Крім того, в "Атеші" також повідомили про закриття деяких шкіл у місті.