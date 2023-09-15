Удар по російській ППО в Криму: порт порожній, місто в паніці
07:44 15 вересня Київ, Україна
Після знищення російської системи ППО "Тріумф" біля Євпаторії на окупованому півострові Крим всі морські судна залишили порт
.
Цю інформацію увечері 14 вересня поширив партизанський рух "Атеш".
"Наші джерела повідомили нам про події, що розвиваються в місті. Відразу після сьогоднішнього удару
по російській ППО біля Євпаторії, всі судна попрямували в невідомому напрямку, і морський порт порожній. Містяни в панічному настрої і чекають на нові вибухи, оскільки ППО більше немає", - наголошується в офіційній заяві.
Крім того, в "Атеші" також повідомили про закриття деяких шкіл у місті.
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