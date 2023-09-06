Удар по російській бригаді: спецоперація ССО в окупованому Криму

Сили спеціальних операцій Збройних сил України (ССО) разом з іншими підрозділами Сил оборони завдали удару по місцю дислокації 126-ї бригади берегової охорони чорноморського флоту росії в тимчасово окупованому Криму.
Як повідомили в ССО, внаслідок атаки кількох ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) було знищено або пошкоджено склади боєприпасів, пункти управління та радіоелектронної боротьби, а також іншу військову інфраструктуру.
Внаслідок удару ворог зазнав значних втрат убитими та пораненими.
Зазначається, що операцію було проведено у складній обстановці, оскільки російські війська посилили заходи безпеки в Криму після нещодавніх ударів ССО по об'єктах чорноморського флоту росії.
Як повідомили в ССО, внаслідок атаки кількох ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) було знищено або пошкоджено склади боєприпасів, пункти управління та радіоелектронної боротьби, а також іншу військову інфраструктуру.
Внаслідок удару ворог зазнав значних втрат убитими та пораненими.
Зазначається, що операцію було проведено у складній обстановці, оскільки російські війська посилили заходи безпеки в Криму після нещодавніх ударів ССО по об'єктах чорноморського флоту росії.
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