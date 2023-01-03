Удар по базі окупантів у Макіївці: міноборони росії хоче перекласти провину на "ДНР" - ISW

08:59 03 січня Київ, Україна

Удар українських HIMARS по російській базі в окупованій Макіївці Донецької області 31 грудня призвів до критики російського військового керівництва в інформаційному просторі росії.

Про це йдеться у аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).



У Генштабі України повідомили, що українським високоточним ударом по пункту зосередження російської живої сили та військової техніки у Макіївці було знищено до 10 одиниць техніки, але офіційні втрати на 2 січня не повідомляють, зазначили у ISW. Управління стратегічних комунікацій ЗСУ 1 січня повідомило, що внаслідок удару загинули 400 мобілізованих, 300 отримали поранення. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 січня, також показали наслідки удару у професійно-технічному училищі № 19, менш ніж за 13 км на схід від лінії фронту.

Міністерство оборони росії визнало удар, стверджуючи, що чотири з шести ракет вбили 63 російські військовослужбовці. Губернатор Самарської області Дмитро Азаров підтвердив, що серед загиблих військовослужбовців є жителі області, а деякі російські джерела стверджували, що на момент удару в будівлі школи було 600 військовослужбовців мобілізаційного полку. Деякі російські провоєнні блогери стверджували, що кількість загиблих становить близько 110 і більше 100 поранених.



Міноборони росії, ймовірно, намагається перекласти провину за погану оперативну безпеку на так званих "офіційних осіб" самопроголошеної "ДНР" та мобілізовані сили, зазначили аналітики. Представники правоохоронних органів так званої "ДНР" повідомили російські державні телеканали, що удар стався, коли російські військовослужбовці порушили оперативну безпеку, використовуючи особисті мобільні телефони. Це дозволило українським силам завдати високоточного удару по базі. Віддані кремлю ЗМІ та деякі блогери закликали кремль запровадити суворіші правила використання мобільних телефонів серед військовослужбовців. З'явилася інформація, що військові командири вимагають відставки так званого голови ДНР дениса пушиліна. Деякі представники ДНР також закликали покарати чиновника, який вирішив використати школу.

"Міністерство оборони росії, можливо, навмисно покладалося на чиновників "ДНР", щоб звинуватити у порушеннях правил безпеки мобілізованих військовослужбовців у нападі, намагаючись зробити "ДНР" відповідальною стороною", - йдеться в аналітичному звіті.

Проте, за даними ISW, розпливчасте визнання російським міноборони удару викликало критику російського військового командування. Провоєнні блогери, пов'язані з ПВК "Вагнера", заявили, що російське військове командування полегшило українським силам удари по кількох сотнях військовослужбовців в одному місці, назвавши "брехнею" пояснення "ДНР" про використання мобільного телефону. Колишній російський офіцер також заявив, що російські війська зберігали боєприпаси у підвалі школи, що дозволило зробити нищівний удар. Інші критики заявили, що російське командування було свідком подібних ударів протягом останніх 11 місяців, але виявило "злочинну недбалість" і не змогло розосередити російські війська, що стоять у Макіївці, на менші групи в тилу.

"Такі глибокі військові невдачі й надалі ускладнюватимуть зусилля путіна заспокоїти російську провоєнну спільноту та зберегти домінуючий наратив у внутрішньому інформаційному просторі", - зазначили аналітики.

За даними ISW, російські джерела стверджують, що президент росії володимир путін доручив військовим і слідчому комітету до 6 січня провести розслідування інциденту в Макіївці.