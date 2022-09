Удар по аеродрому в Саках позбавив рф половини бойових літаків морської авіації

18:46 19 серпня Київ, Україна

Представник західної розвідки розповів журналістам, що атака України на аеродром Саки в Криму «вивела з ладу понад половину бойових літаків морської авіації чорноморського флоту росії». Російська система зайнята пошуком винних у катастрофі.

Про це повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter журналістка британського каналу ITV News та колишня співробітниця московського бюро CNN Емма Берроус.

"Реальна історія про чорноморський флот росії. Вони втратили свій флагман "москва", втратили острів Зміїний, втратили половину своєї морської авіації, а їхній військовий штаб опинився під ударом", - наголосив чиновник розвідки.

Чорноморський флот росії зайняв оборонну позицію, щоб уникнути попадання на лінію вогню, повідомив представник західної розвідки. За його словами, російська влада зараз зайнята пошуком винних за провали.



За припущеннями розвідки, за вибухами в росії, а також у Криму та на інших окупованих територіях стоїть Україна.



При цьому представник розвідувальної спільноти зазначив, що кількість таких атак збільшується, у тому числі завдяки "поєднанню неймовірної хоробрості людей та нових можливостей".



Інформаційні агентства нагадують, що в результаті атаки на аеродром Саки минулого тижня росія втратила щонайменше вісім літаків, про що свідчать супутникові знімки.

The New York Times та The Washington Post з посиланням на високопоставлених співрозмовників в Україні повідомляли, що за вибухами стоять український спецзагін та партизани. Міноборони росії після вибухів стверджувало, що причиною стала детонація боєприпасів, а авіаційна техніка в результаті пошкоджена не була. На думку експертів, росія не виступає зі звинуваченнями на адресу України, оскільки у разі такого кроку фактично визнає свою безпорадність проти дій української армії у тилу окупантів.