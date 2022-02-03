"З огляду на досвід, не можна вірити обіцянкам Росії", - постпред України в ООН

07:33 01 лютий Київ, Україна

Російська сторона на Раді Безпеки ООН заперечувала наміри про вторгнення в Україну, але з огляду на попередній досвід, Україна не може вірити обіцянкам Росії – про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив постпред України в організації Сергій Кислиця.

"Ми почули від російської сторони, що вона не збирається розпочати війну проти України. Це дуже важливе повідомлення, адже нам досі не вистачає пояснень від Росії щодо її дій та військових переміщень, - наголосив Кислиця. - З огляду на досвід, ми не можемо вірити обіцянкам Росії, лише практичним діям з відведення військ від кордону. Україна виключає будь-які спроби використати силу, як інструмент Росії змусити Україну та партнерів прийняті нелегітимні вимоги. Немає місця компромісам із принципових питань".

Засідання скликала делегація від Сполучених Штатів. Рада заслухала інформацію високопоставленого представника ООН, після чого виступили із заявами всі 15 членів Ради Безпеки, включаючи Росію, США та європейських членів Ради: Францію, Ірландію, Великобританію та Албанію.



Українському представнику в ООН було надано слово згідно з правилами Ради. Перед його виступом постпред Росії в ООН Василь Небензя покинув зал, пояснивши це запланованою зустріччю з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем.



Під час свого виступу Небензя заявив, що Захід не надав доказів того, що Кремль планує нове військове вторгнення в Україну, назвавши "розмови про наближення війни" – "провокаційними". За його словами, російські політики не робили заяв про такі плани: "Навпаки, ми на всіх рівнях категорично відкидали такі звинувачення. Робимо це і зараз”.



Крім того, Небензя закликав членів Ради Безпеки проголосувати проти проведення засідання, назвавши цю ініціативу "мегафонною дипломатією" та втручанням у внутрішні справи Росії. Посланець Москви пропонував провести засідання у закритому режимі і лише представник Китаю в ООН Чен Су проголосував за цю ініціативу, наголосивши, що "терміново потрібна тиха дипломатія, а не "мікрофонна" дипломатія".

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, виступаючи на засіданні, назвала дії Росії на кордоні України "безвідповідальними" та "провокаційними".



При цьому вона повторила, що США прагнуть йти шляхом дипломатії і закликала Росію теж обрати цей шлях. Томас-Грінфілд заявила, що у разі нападу США та союзники будуть "рішучими та єдиними", а наслідки для РФ – жахливими.



Таку саму думку висловив представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр.

"Будь-яке нове посягання на суверенітет та територіальну цілісність України матиме величезні наслідки та серйозну ціну. Європейці працюють над скоординованими обмежувальними заходами та разом зі своїми партнерами готові реагувати", - заявив дипломат.

Тим часом представник Кенії в ООН пояснив ситуацію навколо України протистоянням між НАТО і Росією, вирішити яку можна співпрацею. Він також процитував африканську приказку: "Коли б'ються слони, страждає трава".