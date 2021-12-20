Навчання НАТО Defender-Europe 21 пройдуть на території 10 європейських країн

15:34 16 березень Київ, Україна

Як стало відомо, незабаром в Європі буде розгорнуте одне з найбільших військових навчань НАТО. До навчань Defender-Europe 21 будуть залучені понад 30 тисяч військовослужбовців з 27 країн-членів Північноатлантичного альянсу. Навчання триватимуть до червня, повідомляє Командування Сухопутних військ США в Європі.

"Це масштабні щорічні багатонаціональні спільні навчання Сухопутних військ США в Європі і в Африці, метою яких є розвиток стратегічної готовності, бойової та оперативної сумісності між США, союзниками по НАТО і партнерами", - заявили в командуванні.

У 2021 році навчання будуть проходити на території 10 європейських країн з дотриманням санітарних норм в умовах пандемії.

Навчання відбудуться з залученням військово-повітряних, військово-морських сил США і засобів протиповітряної і протиракетної оборони. При цьому особливу увагу в Defender-Europe 21 приділять Балканам і Чорному морю.

Нагадаємо, ВМС України провели навчання з кораблями НАТО в Чорному морі. Мета тренування полягала у відпрацюванні взаємодії між екіпажами кораблів ВМС України з ВМС Туреччини, Румунії та Королівських ВМС Іспанії.