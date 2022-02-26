Дільничним виборчим комісіям спростили процес жеребкування

Центральна виборча комісія зобов'язала розмістити списки складу членів територіальних виборчих комісій у вільному доступі, чим спростила процес жеребкування.
Про це повідомляє пресслужба ЦВК.
Так, в тексті постанови йдеться, що ТВК, яка утворює дільничні виборчі комісії, при проведенні жеребкування забезпечує можливість ознайомлення представників суб'єктів подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з відповідними списками шляхом їхнього розміщення в місці, вільно доступному для зазначених осіб.
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