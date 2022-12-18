Участь у війні найманців Пригожина посилює розкол в армії путіна - ISW

Жорстокі бої зараз точаться у Донецькій області, біля Бахмута. При цьому на цьому напрямі безуспішно намагається вести наступ ПВК Вагнер. Про це у суботу, 17 грудня, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що Денис Пушилін заявив про те, що разом із "вагнерівцями" участь у боях у цьому районі беруть сили "ДНР".
Як зазначають аналітики, ватажка бойовиків одразу ж розкритикували російські міліблогери, які заявили, що "ДНР" під Бахмутом немає.
Фахівці припускають, що роль найманців "Кухаря путіна" в операціях навколо Бахмута, ймовірно, продовжуватиме сприяти розколу між різними фракціями в російській армії, а також дискредитувати маріонеток Кремля з "ДНР" та бойовиків, якими вони командують.
Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, де настає противник.
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