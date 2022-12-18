Участь у війні найманців Пригожина посилює розкол в армії путіна - ISW

08:13 18 грудня Київ, Україна

Жорстокі бої зараз точаться у Донецькій області, біля Бахмута. При цьому на цьому напрямі безуспішно намагається вести наступ ПВК Вагнер. Про це у суботу, 17 грудня, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Денис Пушилін заявив про те, що разом із "вагнерівцями" участь у боях у цьому районі беруть сили "ДНР".

Як зазначають аналітики, ватажка бойовиків одразу ж розкритикували російські міліблогери, які заявили, що "ДНР" під Бахмутом немає.

"Розбіжності між твердженнями Пушиліна та виступами Пригожина та інших відомих осіб в інформаційному просторі Росії свідчать про те, що між "ДНР" і "вагнерівцями" продовжується і зростає розкол", - зазначають у звіті ISW.

Фахівці припускають, що роль найманців "Кухаря путіна" в операціях навколо Бахмута, ймовірно, продовжуватиме сприяти розколу між різними фракціями в російській армії, а також дискредитувати маріонеток Кремля з "ДНР" та бойовиків, якими вони командують.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, де настає противник.