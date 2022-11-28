Участь білорусі у війні проти України стане для неї самогубством — ГУР

14:51 28 листопада Київ, Україна

Якщо білорусь спробує вступити в наземні операції в рамках повномасштабної війни росії проти України, це стане для неї самогубством.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.



Він зазначив, що інформація про те, що білорусь нібито готує наступ на Україну, поширюється навмисно і водночас переслідує декілька цілей.

"З одного боку, посіяти паніку серед населення, серед українців, у тому числі мешканців прикордонних районів та областей. І дезорієнтувати українські сили оборони, розосередити сили, перекинути сили з інших напрямків", - сказав Юсов.

Крім того, за словами представника ГУР , об'єктом та цілями цієї спеціальної психологічної інформаційної операції є сама білорусь та її громадяни.

"Зробити так, щоб заіскрило, і все ж таки втягнути саму білорусь у повномасштабну війну, чого до цього не було", - сказав він.

Юсов зазначив, що зараз важливо розуміти, які цілі ставить перед собою супротивник і не піддаватися подібним провокаціям.



Він також наголосив, що не можна говорити про те, що від режиму олександра лукашенка немає загрози.