Участь білорусі у війні проти України стане для неї самогубством — ГУР

Якщо білорусь спробує вступити в наземні операції в рамках повномасштабної війни росії проти України, це стане для неї самогубством.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
Він зазначив, що інформація про те, що білорусь нібито готує наступ на Україну, поширюється навмисно і водночас переслідує декілька цілей.
Він зазначив, що інформація про те, що білорусь нібито готує наступ на Україну, поширюється навмисно і водночас переслідує декілька цілей.
Крім того, за словами представника ГУР, об'єктом та цілями цієї спеціальної психологічної інформаційної операції є сама білорусь та її громадяни.
Юсов зазначив, що зараз важливо розуміти, які цілі ставить перед собою супротивник і не піддаватися подібним провокаціям.
Він також наголосив, що не можна говорити про те, що від режиму олександра лукашенка немає загрози.
Він також наголосив, що не можна говорити про те, що від режиму олександра лукашенка немає загрози.
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