Вбивства в Бучі – фейк або психологічна операція. Думка лукашенка та путіна

12:04 13 квітня Київ, Україна

Президент росії володимир путін та самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко 12 квітня на спільній пресконференції в Амурській області росії прокоментували інформацію про звірства російської армії у місті Буча Київської області.

Відео із пресконференції опублікував RTVI.



Говорячи про Бучу, російський президент як передмову перевів розмову на війну в Сирії, звинувативши Штати у провокаціях у цій країні.



"Коли кажуть "Буча", я питаю: "А ви в Раці були коли-небудь?". Ви бачили, як це сирійське місто начисто, під саму землю, було знищено зверху американською авіацією, і там трупи в руїнах місяцями лежали і розкладалися. Ніхто навіть не помітив... Не було такої тиші, коли влаштовували провокації в Сирії, коли зображували застосування хімічної зброї урядом Асада. Потім з'ясувалося, що то фейк. Такий самий фейк і в Бучі», – заявив він.



Лукашенко, у свою чергу, звинуватив Велику Британію у нібито створенні фейку про Бучу.



"Ми сьогодні докладно обговорювали цю їхню спецоперацію – психологічну операцію, яку провели англійці. Якщо вам комусь потрібні адреси, паролі, явки, номери та марки автомобілів, на яких приїхали в Бучу, і як це робили, фсб росії може представити ці матеріали. Якщо ні, то ми можемо допомогти. Разом із російськими нашими друзями ми повністю з першої до останньої години розкрили цю гидку, мерзенну позицію Заходу", – цитує його пресслужба президента білорусі.