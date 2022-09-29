Вбивства цивільних у Бучі: контрактник розповів про військові злочини армії рф

11:38 29 вересня Київ, Україна

Російський контрактник розповів журналістам, як на початку повномасштабного вторгнення брав участь в окупації території Київської області та у вбивствах мирних мешканців Бучі.



Його історію записали журналісти "Російської служби ВВС".



Військового, з яким говорила журналістка видання, звуть Сергій, йому 20 років і родом він із Краснодара.

Росіянина призвали до армії навесні 2021 року і в серпні того ж року він уклав контракт. У січні 2022-го його разом з іншими військовими відправили на навчання до білорусі, а згодом – до України. Російські танки їхали до Чорнобиля без обстрілів, а під вогонь ЗСУ потрапили в Гостомелі.

“Одразу п'ять трупів і десятки поранених, що навіть сиділи всередині – все одно пробивало. БМП-2 тонкі, та їх спокійно пробиває”, – згадує росіянин.

Вже на початку березня батальйон, у якому служив співрозмовник журналістки, заїхав до Бучі, де одразу ж у центрі міста знову потрапив під обстріл:

"Одразу мінус два заступники командирів полку, наш комбат і купа рядових".

Сергій розповів, що весь час російські військові мали проблеми із забезпеченням продовольством, а тому, приїхавши до Бучі, почали грабувати. Також росіяни почали вбивати цивільних.

“Якщо на наші позиції місцеві заходили – їх брали, допитували та одразу вбивали. Вони телефонами посилали ЗСУ теги нашого розташування. Бувало, сидиш, повз чоловік велосипедом проїхав, і через хвилину по нас прилітає дуже точно. Але там такі кадри траплялися – на квадроциклі їде, всіх нас знімає на телефон, у нього на шоломі було написано Воїн світу, а на квадрику – Світловін, ***. Його зловили – убили одразу”, - розповів військовий.

Чоловік розповів, що окупанти вживали багато алкоголю та стріляли у нетверезому стані.

"Тверезіли від адреналіну?", - запитує у росіянина журналістка.

"Та ні. Відстріляли і далі пішли бухати”, – відказує він.

Через вживання алкоголю деякі російські військові зазнавали травм. Сергій розповів історію одного із командирів:

“Наш командир зброї служив 12 років, але жодного разу у бойових діях не був, лише у частині сидів. У нього кукуха з'їхала за тиждень. Він напився і поліз на другий поверх будинку, вдалині розірвався якийсь снаряд – він стрибнув униз, переламав ноги. Його забрали, грошей не виплатили, зараз у психлікарню ходить”.

Запитала журналістка і про те, що робили окупанти із жінками.

По-різному було. Я нічого. І моя перша батарея також нічого”, – відповів окупант.

Сергій також розповів, що багатьох убитих російських військових командування залишає в полі та повідомляє рідних про нібито зникнення безвісти.



Незабаром росіянина відправили до білорусі, а звідти знову в Україну, проте він зник: віддав зброю командиру до рук і поїхав. З ним бігли ще семеро людей із різних міст.



Після оголошення в росії так званої "часткової" мобілізації Сергію та іншим контрактникам почали дзвонити по телефону і викликати на війну. Сергій поговорив з адвокатом і вибрав із двох варіантів: отримати умовний термін за розірвання контракту та непокору мобілізації чи використати у військкоматі довідку від психіатра.



Суперечність у своїх словах про те, що росіяни розстрілювали в Бучі людей, бо підозрювали у допомозі ЗСУ, чоловік не пояснив.