Вбивства цивільних у Бучі: контрактник розповів про військові злочини армії рф

Російський контрактник розповів журналістам, як на початку повномасштабного вторгнення брав участь в окупації території Київської області та у вбивствах мирних мешканців Бучі.
Його історію записали журналісти "Російської служби ВВС".
Військового, з яким говорила журналістка видання, звуть Сергій, йому 20 років і родом він із Краснодара.
Росіянина призвали до армії навесні 2021 року і в серпні того ж року він уклав контракт. У січні 2022-го його разом з іншими військовими відправили на навчання до білорусі, а згодом – до України. Російські танки їхали до Чорнобиля без обстрілів, а під вогонь ЗСУ потрапили в Гостомелі.
Його історію записали журналісти "Російської служби ВВС".
Військового, з яким говорила журналістка видання, звуть Сергій, йому 20 років і родом він із Краснодара.
Росіянина призвали до армії навесні 2021 року і в серпні того ж року він уклав контракт. У січні 2022-го його разом з іншими військовими відправили на навчання до білорусі, а згодом – до України. Російські танки їхали до Чорнобиля без обстрілів, а під вогонь ЗСУ потрапили в Гостомелі.
Вже на початку березня батальйон, у якому служив співрозмовник журналістки, заїхав до Бучі, де одразу ж у центрі міста знову потрапив під обстріл:
Сергій розповів, що весь час російські військові мали проблеми із забезпеченням продовольством, а тому, приїхавши до Бучі, почали грабувати. Також росіяни почали вбивати цивільних.
Чоловік розповів, що окупанти вживали багато алкоголю та стріляли у нетверезому стані.
Через вживання алкоголю деякі російські військові зазнавали травм. Сергій розповів історію одного із командирів:
Запитала журналістка і про те, що робили окупанти із жінками.
Сергій також розповів, що багатьох убитих російських військових командування залишає в полі та повідомляє рідних про нібито зникнення безвісти.
Незабаром росіянина відправили до білорусі, а звідти знову в Україну, проте він зник: віддав зброю командиру до рук і поїхав. З ним бігли ще семеро людей із різних міст.
Після оголошення в росії так званої "часткової" мобілізації Сергію та іншим контрактникам почали дзвонити по телефону і викликати на війну. Сергій поговорив з адвокатом і вибрав із двох варіантів: отримати умовний термін за розірвання контракту та непокору мобілізації чи використати у військкоматі довідку від психіатра.
Суперечність у своїх словах про те, що росіяни розстрілювали в Бучі людей, бо підозрювали у допомозі ЗСУ, чоловік не пояснив.
Незабаром росіянина відправили до білорусі, а звідти знову в Україну, проте він зник: віддав зброю командиру до рук і поїхав. З ним бігли ще семеро людей із різних міст.
Після оголошення в росії так званої "часткової" мобілізації Сергію та іншим контрактникам почали дзвонити по телефону і викликати на війну. Сергій поговорив з адвокатом і вибрав із двох варіантів: отримати умовний термін за розірвання контракту та непокору мобілізації чи використати у військкоматі довідку від психіатра.
Суперечність у своїх словах про те, що росіяни розстрілювали в Бучі людей, бо підозрювали у допомозі ЗСУ, чоловік не пояснив.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі