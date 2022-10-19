У Зеленського пояснили, що буде з росіянами в Криму після деокупації

15:41 19 жовтня Київ, Україна

Державні органи разом із громадськими організаціями та експертами працюють над кількома документами щодо майбутнього Криму після його деокупації.



Про це повідомила речниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева на брифінгу 19 жовтня.



Одним із питань, над якими працює влада, Ташева назвала притягнення до відповідальності за військові злочини, злочини проти людяності, незаконне політичне переслідування кримчан.



Водночас вона наголосила, що українські громадяни, які не причетні до злочинної діяльності, відповідальності не нестимуть.



Представниця президента в АРК також згадала про російських громадян, які незаконно переїхали до Криму під час окупації:

"Всі ці росіяни, які приїхали до Криму за час окупації, повинні повернутися в росію або будуть видворені після деокупації як іноземці, які незаконно перебувають на території української держави". Звичайно, ми передбачатимемо отримання посвідки на проживання в окремих випадках у встановленому законом порядку. Зокрема, для тих, хто захищав наших політв'язнів чи інакше допомагав Україні боротися з окупантом", - повідомила Ташева.

Представниця президента також повідомила, що один із документів, над якими працює українська влада – стратегія відновлення Криму після деокупації як складова загальної стратегії відновлення України.



За її словами, цей документ визначає пріоритети та напрямки повоєнного відновлення від наслідків російської збройної агресії та окупації та подальшого сталого розвитку нашої держави.



Базові положення стратегії презентували під час другого саміту Кримської платформи, і, як повідомила Ташева, продовжується її наповнення конкретними проєктами та програмами.

“Після деокупації ми маємо відновити та розвинути все позитивне, що має Кримський півострів, та подолати всі наслідки та кризи, викликані окупантами. Стратегія передбачає інвестиції у розвиток туризму, дорожню інфраструктуру та інтеграцію Криму до європейської мережі доріг, розвиток швидкісного залізничного сполучення, морський пасажирський транспорт, розвиток авіасполучення”, – перерахувала чиновниця.

Також на півострові планується створити військові та військово-цивільні адміністрації для відновлення роботи держави у Криму. За словами Ташевої, детальніше перші кроки після деокупації робоча група планує на першому парламентському саміті Кримської платформи.