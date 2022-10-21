Україна має вікно можливостей протягом 1,5 місяця, щоб відвоювати Херсон - чиновники США

08:22 21 жовтня Київ, Україна





Про це повідомили американські офіційні особи NYT.



Американські офіційні особи кажуть, що існує мало шансів на широкомасштабний крах російських сил, який би дозволив Україні захопити ще одну величезну смугу території.. Але окремі російські підрозділи можуть стати перед постійним тиском з боку України, що дозволить українським військам відвойовувати міста на сході, а також



Зазначається, що Україна має продовжувати використовувати свою перевагу найближчими тижнями, але не настільки, щоб надмірно розширювати свої лінії військового постачання або давати можливість російській армії використовувати будь-які слабкі місця в оборонних лініях.



Деякі американські офіційні особи заявили, що українці, схоже, готові просуватися вперед і вийти з глухого кута на Луганщині, де, можливо, вдасться оточити або прорвати російські оборонні рубежі. Якщо українські сили зможуть взяти під контроль трасу 66 на Луганщині протягом найближчих тижнів, вони зможуть відрізати ключову дорогу, яку росія використала для забезпечення своїх військ на окупованих територіях.



Американські та українські офіційні особи остерігаються робити точні прогнози, але кажуть, що бойові дії, ймовірно, триватимуть ще кілька місяців, незважаючи на те, що останнім часом ситуація складається на користь України. Частково складність оцінок воєнного часу полягає в тому, що війна пройшла через різні фази, коли перевагу мали і російські, і українські війська.



Зважаючи на динаміку бойових дій, американські офіційні особи не думають, що буде довга пауза у боях. Зимовий сніг не уповільнить бойові дії, але багнюка пізно восени - так. Однак згодом, коли земля затвердіє, армії знову зможуть просуватися швидше.



Росія може використовувати наступні чотири або п'ять місяців для перегрупування, можливо, давши певну підготовку своїм нещодавно мобілізованим солдатам. Але що буде далі, залишається відкритим питанням.



NYT зазначає, що є низка змінних, які можуть стати особливо важливими для зміни траєкторії бойових дій: складніші умови в грудні, ступінь готовності президента росії володимира путіна до ескалації бойових дій, чи вдасться зберегти єдність Європи цієї зими, коли ціни на енергоносії стрімко зростають, а також потенційна зміна політичного середовища у Штатах, що може призвести до зменшення військової підтримки України.



Уточнюється, що українські чиновники й досі не діляться більшістю своїх оперативних планів. Крім того, наміри путіна щодо наступної фази війни важко розглянути, а регулярні контакти між американцями та росіянами поки що нечисленні, якщо взагалі є.



Видання пише, що динаміка війни може змінитися навесні. Втім, навіть якщо Україна зупинить росію від досягнення її стратегічних цілей, це не означає, що путін припинить воювати. За словами чиновників, він навряд чи визнає поразку найближчими місяцями.



Росія, на думку американських чиновників та військових аналітиків, ще не програла війну, і американські чиновники кажуть, що дуже важливо ніколи не недооцінювати супротивника. росіяни все ще можуть проводити широкомасштабні артилерійські операції і росія досі може живити свої війська за рахунок мобілізації. У той сами час належним чином забезпечувати солдатів москві не дають проблеми з логістикою. Зв'язок між російськими підрозділами залишається складним, що перешкоджає скоординованому пересуванню. Резервісти, яких зараз кидають на поля бою, погано навчені та погано екіпіровані. ЗСУ мають "вікно можливостей" для наступу на схід.Про це повідомили американські офіційні особи NYT.Американські офіційні особи кажуть, що існує мало шансів на широкомасштабний крах російських сил, який би дозволив Україні захопити ще одну величезну смугу території.. Але окремі російські підрозділи можуть стати перед постійним тиском з боку України, що дозволить українським військам відвойовувати міста на сході, а також Херсон , який NYT назвав "головним призом" у війні.Зазначається, що Україна має продовжувати використовувати свою перевагу найближчими тижнями, але не настільки, щоб надмірно розширювати свої лінії військового постачання або давати можливість російській армії використовувати будь-які слабкі місця в оборонних лініях.Деякі американські офіційні особи заявили, що українці, схоже, готові просуватися вперед і вийти з глухого кута на Луганщині, де, можливо, вдасться оточити або прорвати російські оборонні рубежі. Якщо українські сили зможуть взяти під контроль трасу 66 на Луганщині протягом найближчих тижнів, вони зможуть відрізати ключову дорогу, яку росія використала для забезпечення своїх військ на окупованих територіях.Американські та українські офіційні особи остерігаються робити точні прогнози, але кажуть, що бойові дії, ймовірно, триватимуть ще кілька місяців, незважаючи на те, що останнім часом ситуація складається на користь України. Частково складність оцінок воєнного часу полягає в тому, що війна пройшла через різні фази, коли перевагу мали і російські, і українські війська.Зважаючи на динаміку бойових дій, американські офіційні особи не думають, що буде довга пауза у боях. Зимовий сніг не уповільнить бойові дії, але багнюка пізно восени - так. Однак згодом, коли земля затвердіє, армії знову зможуть просуватися швидше.Росія може використовувати наступні чотири або п'ять місяців для перегрупування, можливо, давши певну підготовку своїм нещодавно мобілізованим солдатам. Але що буде далі, залишається відкритим питанням.NYT зазначає, що є низка змінних, які можуть стати особливо важливими для зміни траєкторії бойових дій: складніші умови в грудні, ступінь готовності президента росії володимира путіна до ескалації бойових дій, чи вдасться зберегти єдність Європи цієї зими, коли ціни на енергоносії стрімко зростають, а також потенційна зміна політичного середовища у Штатах, що може призвести до зменшення військової підтримки України.Уточнюється, що українські чиновники й досі не діляться більшістю своїх оперативних планів. Крім того, наміри путіна щодо наступної фази війни важко розглянути, а регулярні контакти між американцями та росіянами поки що нечисленні, якщо взагалі є.Видання пише, що динаміка війни може змінитися навесні. Втім, навіть якщо Україна зупинить росію від досягнення її стратегічних цілей, це не означає, що путін припинить воювати. За словами чиновників, він навряд чи визнає поразку найближчими місяцями.Росія, на думку американських чиновників та військових аналітиків, ще не програла війну, і американські чиновники кажуть, що дуже важливо ніколи не недооцінювати супротивника. росіяни все ще можуть проводити широкомасштабні артилерійські операції і росія досі може живити свої війська за рахунок мобілізації. У той сами час належним чином забезпечувати солдатів москві не дають проблеми з логістикою. Зв'язок між російськими підрозділами залишається складним, що перешкоджає скоординованому пересуванню. Резервісти, яких зараз кидають на поля бою, погано навчені та погано екіпіровані.

РФ може спробувати відновити позиції, які вона втратила з вересня, або путін може наказати про ескалацію - потенційно до застосування ядерної зброї. Чи росія може спробувати закріпити досягнуті успіхи, намагаючись домовитися з українцями, розраховуючи на те, що європейські столиці, які остерігаються зимової нестачі палива, чинитимуть тиск на Київ, щоб він погодився на припинення вогню.