У країни немає економічної можливості для повторення локдауна

16:59 01 вересень Київ, Україна

В Україні більше не повториться class="word">локдаун, буде тільки адаптивний карантин, тому що немає ніякої економічної можливості для зупинки країни.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



Урядовець також додав, що адаптивний карантин можуть продовжити й після листопада.

"Ми не плануємо повторювати локдаун країни. Ми не бачимо економічної можливості зупинити країну на два або більше тижнів. Тому ми будемо використовувати тільки інструменти адаптивного карантину, якими зараз користуємося. "Червоні зони", де локально закриваємо пересування людей і просимо всіх залишатися вдома для того, щоб розірвати ланцюжок в тих локальних місцях спалахів ", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр підкреслив, що економіка буде працювати, а уряд і далі буде стимулювати розвиток економіки.

"У нас сьогодні є запас, тому що інфляція з початку року склала близько 2%. У липні взагалі -0,6%. Тобто у нас фактично дефляція в країні. Це такий символ охолодження економіки. Треба її розігріти. Це відбувається за допомогою стимулювання попиту ", - пояснив Шмигаль.

Прем'єр також зазначив, що сьогодні протоколи лікування і ліки українських виробників дозволяють не допускати важких стадій, і летальність від коронавірусу зменшується.