У країн повинна бути впевненість в тому, що вступити в НАТО реально - Дуда

09:16 11 травень Київ, Україна

Двері НАТО мають бути відкриті для всіх країн, які захочуть приєднатися до Північноатлантичного альянсу.

Про це під час спільної пресконференції з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом після саміту "Бухарестської дев'ятки" (B9) заявив президент Польщі Анджей Дуда.
"Ще кілька років тому за залізною завісою ми із заздрістю дивилися на вільний світ, а сьогодні ми говоримо: двері до Північноатлантичного альянсу повинні залишатися відкритими, не можна їх закривати. Ті, хто в майбутньому захочуть бути в НАТО, повинні бути впевнені, що, прагнучи до цього і реалізуючи вимоги Альянсу, можна буде до нього приєднатися", - заявив Дуда.
За його словами, в цьому контексті члени B9 "говорять одним голосом".

Він зазначив, що учасники "Бухарестської дев'ятки" під час саміту обговорили питання безпеки регіону, звертаючи увагу на ситуацію в Україні, останні події біля її кордонів, окупацію Криму та частини Луганської та Донецької областей.

Дуда наголосив, що незважаючи на виклики, НАТО повинно бути "живим організмом, зміцнювати свої оборонні та логістичні можливості".

У той самий час участь президента США Джо Байдена в саміті B9 Дуда назвав "очевидним знаком серйозної зацікавленості з боку США цією частиною Європи і безпекою регіону".

Президент Польщі підкреслив, що під час свого виступу на саміті Байден підкреслював важливість 5-ї статті Вашингтонського договору про колективну оборону, а також фізичної присутності військ США на сході Європи.