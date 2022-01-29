У країн повинна бути впевненість в тому, що вступити в НАТО реально - Дуда

09:16 11 травень Київ, Україна





Про це під час спільної пресконференції з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом після саміту "Бухарестської дев'ятки" (B9) заявив президент Польщі Анджей Двері НАТО мають бути відкриті для всіх країн, які захочуть приєднатися до Північноатлантичного альянсу.Про це під час спільної пресконференції з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом після саміту "Бухарестської дев'ятки" (B9) заявив президент Польщі Анджей Дуда

"Ще кілька років тому за залізною завісою ми із заздрістю дивилися на вільний світ, а сьогодні ми говоримо: двері до Північноатлантичного альянсу повинні залишатися відкритими, не можна їх закривати. Ті, хто в майбутньому захочуть бути в НАТО, повинні бути впевнені, що, прагнучи до цього і реалізуючи вимоги Альянсу, можна буде до нього приєднатися", - заявив Дуда.

За його словами, в цьому контексті члени B9 "говорять одним голосом".



Він зазначив, що учасники "Бухарестської дев'ятки" під час саміту обговорили питання безпеки регіону, звертаючи увагу на ситуацію в Україні, останні події біля її кордонів, окупацію Криму та частини Луганської та Донецької областей.



Дуда наголосив, що незважаючи на виклики, НАТО повинно бути "живим організмом, зміцнювати свої оборонні та логістичні можливості".



У той самий час участь президента США Джо Байдена в саміті B9 Дуда назвав "очевидним знаком серйозної зацікавленості з боку США цією частиною Європи і безпекою регіону".



Президент Польщі підкреслив, що під час свого виступу на саміті Байден підкреслював важливість 5-ї статті Вашингтонського договору про колективну оборону, а також фізичної присутності військ США на сході Європи.