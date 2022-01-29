У країн повинна бути впевненість в тому, що вступити в НАТО реально - Дуда

Двері НАТО мають бути відкриті для всіх країн, які захочуть приєднатися до Північноатлантичного альянсу.
Про це під час спільної пресконференції з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом після саміту "Бухарестської дев'ятки" (B9) заявив президент Польщі Анджей Дуда.
Про це під час спільної пресконференції з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом після саміту "Бухарестської дев'ятки" (B9) заявив президент Польщі Анджей Дуда.
За його словами, в цьому контексті члени B9 "говорять одним голосом".
Він зазначив, що учасники "Бухарестської дев'ятки" під час саміту обговорили питання безпеки регіону, звертаючи увагу на ситуацію в Україні, останні події біля її кордонів, окупацію Криму та частини Луганської та Донецької областей.
Дуда наголосив, що незважаючи на виклики, НАТО повинно бути "живим організмом, зміцнювати свої оборонні та логістичні можливості".
У той самий час участь президента США Джо Байдена в саміті B9 Дуда назвав "очевидним знаком серйозної зацікавленості з боку США цією частиною Європи і безпекою регіону".
Президент Польщі підкреслив, що під час свого виступу на саміті Байден підкреслював важливість 5-ї статті Вашингтонського договору про колективну оборону, а також фізичної присутності військ США на сході Європи.
Він зазначив, що учасники "Бухарестської дев'ятки" під час саміту обговорили питання безпеки регіону, звертаючи увагу на ситуацію в Україні, останні події біля її кордонів, окупацію Криму та частини Луганської та Донецької областей.
Дуда наголосив, що незважаючи на виклики, НАТО повинно бути "живим організмом, зміцнювати свої оборонні та логістичні можливості".
У той самий час участь президента США Джо Байдена в саміті B9 Дуда назвав "очевидним знаком серйозної зацікавленості з боку США цією частиною Європи і безпекою регіону".
Президент Польщі підкреслив, що під час свого виступу на саміті Байден підкреслював важливість 5-ї статті Вашингтонського договору про колективну оборону, а також фізичної присутності військ США на сході Європи.
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