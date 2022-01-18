У Північній Македонії новий прем'єр-міністр

15:54 17 січень Київ, Україна

Парламент Північної Македонії пізно ввечері в неділю обрав соціал-демократа Димитара Ковачевського прем'єр-міністром після більш як двох місяців політичних заворушень у країні.



Ковачевський, колишній заступник міністра фінансів, змінив Зорана Заєва, який пішов у відставку минулого місяця після тяжкої поразки його партії на муніципальних виборах.



Новий коаліційний кабінет на чолі з соціал-демократами Ковачевського (СДСМ) підтримали 62 депутати зі 120-місного парламенту. Проти проголосували 46 депутатів.



Представляючи свій порядок денний парламенту в суботу, Ковачевський сказав, що ключовою метою його уряду буде «вище і стійке економічне зростання».



Він також пообіцяв вирішити енергетичну кризу в країні та спробувати наблизити її до Європейського Союзу.



47-річний Ковачевський очолив СДСМ минулого місяця.



Він обіймає посаду прем'єр-міністра після того, як попередній уряд, також очолюваний СДСМ, пережив вотум недовіри в листопаді після кількох тижнів переговорів із дрібнішими партіями.



Проте з того часу опозиція звинувачує уряд у відсутності легітимності та закликає до дострокових виборів. Ковачевський наполягає на тому, що вибори відбудуться у заплановані терміни у 2024 році.



Як заступник міністра фінансів Ковачевський, який має ступінь доктора економічних наук, тримався в тіні. Політологи запитують, чи зможе він вирішити проблеми, з якими стикається нація.



Вдома, за їхніми словами, йому доведеться зіткнутися зі складними відносинами всередині правлячої коаліції та корупцією, яка завдає шкоди економіці країни.



Вважається, що його найбільшим зовнішньополітичним завданням є досягнення прогресу в переговорах про членство в ЄС, які зайшли в глухий кут через опозицію Болгарії.



У 2019 році країна додала до своєї офіційної назви географічний визначник «Північ», щоб відрізняти її від грецької провінції Македонія.



Ця зміна дозволила Північній Македонії приєднатися до НАТО і стала попередньою умовою для її можливого членства в ЄС.



Але Болгарія стоїть на шляху країни до членства в ЄС через суперечку з історичних питань та походження македонської мови.