У росіян наказ блокувати порти Одеси з Очаковом та мінувати Чорне море - CNN

Офіційна москва продовжує використовувати українське зерно як зброю, незважаючи на всі заяви. Є накази щодо подальшого блокування українських портів, мінування акваторії Чорного моря та річки Дніпро.
Про це повідомляє CNN із посиланням на джерело в уряді США.
Західні уряди прямо звинуватили москву в організації світового голоду та перетворенні продовольства на різновид зброї. Лідери і експерти попереджають про продовольчу кризу, що насувається, коли мільйони тонн українського зерна не можуть потрапити на ринок через війну, розв'язану росією.
У четвер на зустрічі з журналістами, організованій Африканським регіональним медіацентром Держдепартаменту США, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав: «Ми не повинні купуватись на аргумент, що це Україна заблокувала море своїми мінами, щоб не дозволити вантажу чи суднам увійти та вийти».
Довідка: Продовольча криза – ще одна гібридна атака росії, розрахована на дискредитацію України та шантаж Заходу з метою зняття санкцій. Українські порти з тисячами тонн зерна виявилися заблокованими через напад росії на Україну. Вже понад сто днів росія тримає у Чорному морі кораблі, обстрілює ракетами Україну, також була загроза висадки десанту в Одесу. Однак вину за можливий голод росія всіма зусиллями намагається перекласти на Україну. Крім того, росія використовує шантаж Заходу: просить зняти санкції в обмін на деблокаду портів, тим самим підтверджує, що винна у ситуації, що склалася. Тим часом окупаційні війська під контролем ставлеників кремля крадуть українське зерно на окупованих територіях.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі