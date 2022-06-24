У росіян наказ блокувати порти Одеси з Очаковом та мінувати Чорне море - CNN

15:21 24 червня Київ, Україна

Офіційна москва продовжує використовувати українське зерно як зброю, незважаючи на всі заяви. Є накази щодо подальшого блокування українських портів, мінування акваторії Чорного моря та річки Дніпро.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерело в уряді США.



Західні уряди прямо звинуватили москву в організації світового голоду та перетворенні продовольства на різновид зброї. Лідери і експерти попереджають про продовольчу кризу, що насувається, коли мільйони тонн українського зерна не можуть потрапити на ринок через війну, розв'язану росією.

"Ми можемо підтвердити, що, незважаючи на публічні заяви росії про те, що вона не мінує північно-західну частину Чорного моря, росія дійсно встановлює міни в Чорному морі в районі Очакова", - заявив американський чиновник.

У четвер на зустрічі з журналістами, організованій Африканським регіональним медіацентром Держдепартаменту США, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав: «Ми не повинні купуватись на аргумент, що це Україна заблокувала море своїми мінами, щоб не дозволити вантажу чи суднам увійти та вийти».



Довідка: Продовольча криза – ще одна гібридна атака росії, розрахована на дискредитацію України та шантаж Заходу з метою зняття санкцій. Українські порти з тисячами тонн зерна виявилися заблокованими через напад росії на Україну. Вже понад сто днів росія тримає у Чорному морі кораблі, обстрілює ракетами Україну, також була загроза висадки десанту в Одесу. Однак вину за можливий голод росія всіма зусиллями намагається перекласти на Україну. Крім того, росія використовує шантаж Заходу: просить зняти санкції в обмін на деблокаду портів, тим самим підтверджує, що винна у ситуації, що склалася. Тим часом окупаційні війська під контролем ставлеників кремля крадуть українське зерно на окупованих територіях.