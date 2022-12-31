У росіян залишилося близько тижня, - термінове попередження від Резнікова

Міністр оборони України Олексій Резніков у п'ятницю, 30 грудня, звернувся до росіян із попередженням. Він зазначив, що на початку січня влада Росії готується запровадити військовий стан і закрити кордони для чоловіків.
Рєзніков попередив росіян, що в них залишилося близько тижня, щоб уникнути мобілізації.
Резніков додав, що після введення воєнного стану в Росії розпочнуть чергову хвилю мобілізації. Також кордони для чоловіків призовного віку будуть закриті у Білорусі.
Рєзніков також розповів про втрати, які зазнала росія з початку війни та про відповідальність, яка чекає на військових злочинців.
Раніше глава ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що в Росії з 5 січня планують нову мобілізацію, оскільки армії Росії не вистачає живої сили.
Росія демілітаризується "за планом" - Резніков
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