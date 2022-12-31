У росіян залишилося близько тижня, - термінове попередження від Резнікова

08:41 31 грудня Київ, Україна

Міністр оборони України Олексій Резніков у п'ятницю, 30 грудня, звернувся до росіян із попередженням. Він зазначив, що на початку січня влада Росії готується запровадити військовий стан і закрити кордони для чоловіків.

Рєзніков попередив росіян, що в них залишилося близько тижня, щоб уникнути мобілізації.

"Хочу звернутися до російських військовозобов'язаних. Насамперед це стосується жителів великих міст. Я точно знаю, що у вас залишився приблизно один тиждень, щоб зробити хоч якийсь вибір. На початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків, потім оголосять військовий стан", - сказав він.

Резніков додав, що після введення воєнного стану в Росії розпочнуть чергову хвилю мобілізації. Також кордони для чоловіків призовного віку будуть закриті у Білорусі.

"Я не закликаю вас вірити мені на слово, я хочу, щоб ви поставили собі всього одне запитання і чесно на нього відповіли: коли ви поїдете на війну, де можете загинути або стати калікою на все життя, за що конкретно ви воюватимете? Особисто ви", - зазначив він.

Рєзніков також розповів про втрати, які зазнала росія з початку війни та про відповідальність, яка чекає на військових злочинців.

Раніше глава ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що в Росії з 5 січня планують нову мобілізацію, оскільки армії Росії не вистачає живої сили.

Росія демілітаризується "за планом" - Резніков