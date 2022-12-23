У російського диктатора рік невдач - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у своїй колонці у Financial Times написав, що для президента росії володимира путіна 2022 був роком важких невдач.
За словами Столтенберга, путін зробив дві великі стратегічні помилки, розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну.
За словами Столтенберга, путін зробив дві великі стратегічні помилки, розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну.
Свої висновки генсек НАТО ілюстрував промовистими цифрами: десятки тисяч російських військовослужбовців було поранено та вбито; близько 1 млн осіб залишили росію, а сама країна стала відчутно біднішою та ізольованішою, ніж до вторгнення в Україну.
Друга помилка путіна, на думку Столтенберга, полягала в тому, що він недооцінив єдність НАТО.
Друга помилка путіна, на думку Столтенберга, полягала в тому, що він недооцінив єдність НАТО.
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