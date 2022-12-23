У російського диктатора рік невдач - Столтенберг

15:11 23 грудня Київ, Україна





За словами Столтенберга, путін зробив дві великі стратегічні помилки, розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у своїй колонці у Financial Times написав, що для президента росії володимира путіна 2022 був роком важких невдач.За словами Столтенберга, путін зробив дві великі стратегічні помилки, розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну.

"Путін недооцінив Україну. Він думав, що зможе взяти Київ і "обезголовити" уряд протягом кількох днів. Через десять місяців український народ, збройні сили та керівництво продовжують захищати свою батьківщину з умінням, мужністю та рішучістю, що надихають світ", - назвав він першу помилку російського диктатора.

Свої висновки генсек НАТО ілюстрував промовистими цифрами: десятки тисяч російських військовослужбовців було поранено та вбито; близько 1 млн осіб залишили росію, а сама країна стала відчутно біднішою та ізольованішою, ніж до вторгнення в Україну.



Друга помилка путіна, на думку Столтенберга, полягала в тому, що він недооцінив єдність НАТО.