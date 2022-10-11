У росії закінчуються боєприпаси – голова спецслужби Британії

11:01 11 жовтня Київ, Україна

Незважаючи на вчорашні масовані ракетні обстріли України, коли по території країни було випущено 87 ракет, боєприпаси у військ росії закінчуються, а рішення диктатора путіна виявилися помилковими.

Про це заявив голова розвідувальної служби Центру урядового зв'язку (GCHQ) Великобританії Джеремі Флемінг.

Експерт підкреслив, що витрати росії на війні в Україні в плані людей та обладнання – приголомшливі. Але всі "успіхи" окупаційних військ на полі бою в перші місяці війни зараз зведені нанівець.

«Ми знаємо – і російські командири на місцях знають – що їхні запаси та боєприпаси закінчуються», – заявив глава британської розвідки.

За його словами, останні рішення президента росії володимира путіна оголосити мобілізацію і вдарити по цивільній інфраструктурі в Україні були помилковими через відсутність внутрішньої протидії.

"Це стратегія високих ставок, яка призводить до стратегічних помилок у судженнях", - пояснив Флемінг.

Він зазначив, що витрати росії на війну в Україні в плані людей та обладнання приголомшують, оскільки всі успіхи російських військ на полі бою в перші місяці зведені нанівець. Україна вже переламала хід війни та протистоїть виснаженим російським силам, сказав Флемінг.



Він також висловив упевненість, що росіяни починають розуміти проблеми, спричинені помилковими рішеннями путіна.

"Вони бачать, наскільки неправильно путін оцінив ситуацію", - сказав глава розвідки.

Напередодні вранці та протягом дня росія, за даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, випустила по Україні 87 ракет та 26 безпілотників. Українські сили ППО змогли знищити 46 ракет та 15 безпілотників типу Shahed-136. Внаслідок цього у восьми областях країни серйозно постраждала енергетична інфраструктура.

«Ми змушені відбивати ці атаки, застосовуючи озброєння радянських часів, яке до того ж маємо у недостатній кількості», – пояснив Залужний.

Він підкреслив, що росія «одночасно в усіх напрямках» застосовувала крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування, а також балістичні та зенітні керовані ракети.



Згідно з підрахунком української версії Forbes, ракетний обстріл України міг коштувати росії 400-700 млн доларів. У цю суму входять ракети X-101, Х-555, Калібр, Іскандер, С-300, Торнадо-С. Найбільш дорогими та високоточними з них є Х-101, а також ракети з тактичною дальністю – С-300 та «Торнадо-С».