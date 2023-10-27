Росія має проблеми зі створенням ефективних піхотних підрозділів - британська розвідка

10:22 24 жовтня Київ, Україна

Згідно з розвідувальним оглядом, представленим Міністерством оборони Великобританії 24 жовтня, росія зіштовхнулася із серйозними труднощами у створенні ефективних бойових піхотних підрозділів, здатних проводити успішні наступальні операції.



Особливу увагу приділено підрозділам "Шторм-Z", які, хоча спочатку планувалися як елітні частини, за фактом перетворилися на штрафбати.



За даними розвідки, росія, як і раніше, часто покладається на "Шторм-Z" для проведення локальних наступальних операцій в Україні. Ці підрозділи, розміром з роту, мабуть, були розгорнуті вперше у 2022 році. Спочатку вони, можливо, розглядалися як високонавчені та ефективні підрозділи, здатні перехоплювати тактичну ініціативу. Однак до весни 2023 року "Шторм-Z" фактично стали штрафними батальйонами, де опинилися засуджені та військовослужбовці з регулярних військ, що відбувають покарання за дисциплінарні порушення.



Аналітики вказують на те, що цим підрозділам надається найнижчий пріоритет щодо матеріально-технічного забезпечення та медичної допомоги, і вони неодноразово отримували накази на проведення наступальних операцій.



Британське Міністерство оборони підкреслює, що хоча російські війська часто демонстрували ефективність в обороні, існування підрозділів Шторм-Z є яскравим свідченням серйозних труднощів, з якими стикається росія у створенні бойової піхоти, здатної успішно проводити наступальні операції.



Нещодавно британська розвідка оцінила, що втрати серед російських військових, включно з загиблими та тяжко пораненими, досягли 190 тисяч людей, а з урахуванням поранених, які можуть повернутися на бойове поле після одужання, до 290 тисяч осіб.