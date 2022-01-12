Росія не має «права голосу» щодо членства України в НАТО: Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не має права голосу щодо того, чи може Україна вступити до НАТО. Ця тема знаходиться у центрі важливих переговорів між Заходом та Росією цього тижня.
Нагадаємо, Москва вимагає від Вашингтона та його союзників з НАТО широких гарантій безпеки та наполягає на тому, щоб їй було обіцяно, що блок не розширюватиметься на схід.
У грудні Росія оприлюднила пропозиції щодо стримування США та НАТО у колишньому Радянському Союзі та Східній Європі, заявивши, що очолюваний США альянс не повинен приймати Україну чи Грузію як нових членів чи створювати бази у колишніх радянських країнах.
Цього тижня Росія та Захід розпочали тиждень дипломатії з високими ставками на тлі побоювань російського вторгнення в Україну.
Після більш ніж семигодинних переговорів у Женеві у понеділок офіційні особи Росії та США запропонували продовжити переговори, але прориву не сталося.
Кремль заявив у вівторок, що переговори стали "позитивним" початком продовження діалогу, але вказав на відсутність результатів.
У середу у Брюсселі відбудеться засідання Ради Росія-НАТО.
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