Росія не має «права голосу» щодо членства України в НАТО: Кулеба

09:13 12 січень Київ, Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не має права голосу щодо того, чи може Україна вступити до НАТО . Ця тема знаходиться у центрі важливих переговорів між Заходом та Росією цього тижня.

«Росія не має права голосу щодо членства України в НАТО. Це «червона риса», яку ні Україна, ні наші партнери не переступлять», - заявив Кулеба.

"Колективний Захід не погодиться надати Росії "юридичні гарантії" нерозширення альянсу на схід, оскільки це буде його стратегічною поразкою", - додав міністр.

Нагадаємо, Москва вимагає від Вашингтона та його союзників з НАТО широких гарантій безпеки та наполягає на тому, щоб їй було обіцяно, що блок не розширюватиметься на схід.

У грудні Росія оприлюднила пропозиції щодо стримування США та НАТО у колишньому Радянському Союзі та Східній Європі, заявивши, що очолюваний США альянс не повинен приймати Україну чи Грузію як нових членів чи створювати бази у колишніх радянських країнах.



Цього тижня Росія та Захід розпочали тиждень дипломатії з високими ставками на тлі побоювань російського вторгнення в Україну.



Після більш ніж семигодинних переговорів у Женеві у понеділок офіційні особи Росії та США запропонували продовжити переговори, але прориву не сталося.



Кремль заявив у вівторок, що переговори стали "позитивним" початком продовження діалогу, але вказав на відсутність результатів.



У середу у Брюсселі відбудеться засідання Ради Росія-НАТО.