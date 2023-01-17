Росія має сотні ракет Х-22. Що потрібно, щоб їх збивати

07:36 17 січня Київ, Україна

Росія 14 січня запустила ракети до різних регіонів України і, перш за все, цілила в об'єкти критичної інфраструктури. Одна з ракет Х-22, сотні яких є на озброєнні в росії і які Україні поки нема чим збивати, влучила в житловий будинок у Дніпрі.

"Це черговий злочин росіян проти українського народу, який уже називають геноцидом українського народу, за що обов'язково буде відплата у правових міжнародних інституціях", - сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу в Media Center Ukraine.

Він зазначив, що росіяни запустили ракети Х-22, їх було 5. Ракету, яка влучила у будинок в Дніпрі, запустили з району Курська. Інші - Х-101, Х-555 і "Калібр", також керовані авіаційні ракети Х-59, - запускали з району Азовського моря. З 38 запущених ракет 25 було знищено під час атаки 15 січня. Він також наголосив, що Україна не має засобів для збивання ракет Х-22.

"Наголошую, ми вже кілька днів про це говоримо, що керовані ракети Х-22 неможливо збити тими засобами, які ми маємо на озброєнні, незважаючи на те, що десь у травні з'являлися повідомлення, або, може, десь помилково з'являлися повідомлення від певних органів військового управління на місцях. Зрозуміло, що ракетні атаки для України у травні, навесні – це було те, з чим ніхто не стикався, ідентифікувати тип ракет потрібно було, тому 2-3 повідомлення про збиту ракету Х-22 були, у тому числі навіть на сторінці командування (Повітряних сил – ред.), тому що знизу пішла така доповідь. Ось власне все, що потрібно знати про те, чи ми збиваємо, чи не збиваємо», — пояснив Ігнат.

Він нагадав, що за даними командувача Повітряних сил, генерал-лейтенанта Миколи Олещука, понад 210 ракет цього типу запущено територією держави з 24 лютого. Ігнат підкреслив, що жодна ракета не була знищена.

"Вони, можливо, падали самі десь там, не долітаючи, падали самі, тому що зрозуміло, що озброєння застаріло і багато залежить від його зберігання, наскільки воно може ефективно працювати, і багато ракет просто падали в полях, не долітаючи до своїх цілей. Можливо, таким чином вони і потрапили до статистики збитих", - додав він.

Він також додав, що росія не залишила спроб знищити критичну інфраструктуру України. Сьогодні є й кораблі, які є носіями ракет "Калібр" та знаходяться у Чорному морі. Також існує певна активність авіації біля білорусі, де військові росії оголосили навчання.

"Авіаційна активність на сході країни на сьогодні дещо зменшена, тому що погодні умови на це впливають. Але напередодні авіація працювала жваво, тому що на сході, де героїчно стоїть наша фортеця Бахмут із нашими захисниками, йшли запеклі бої, і підтримка авіації ворога була серйозна, як і наша підтримка авіації Повітряних сил та армійської авіації, тобто гелікоптери Мі-8, Мі-24 працюють щодня, завдаючи ударів по позиціях окупантів", - розповів спікер командування.

Що відомо про ракети Х-22 і чим їх можна збити

Юрій Ігнат розповів, що росія має на озброєнні сотні ракети Х-22, які були і на озброєнні в Україні.

"Ми передавали росіянам борги за газ. Літаки Ту-22М3 також, як і ракети разом з ними, також їх утилізували, різали на брухт, частину віддали, частину порізали. Доля тих ракет така, що вони повертаються в Україну. Це також стало таким мемом на російських пабліках, що ми вам повертаємо. Ось власне все, що потрібно знати про кровожерливість росіян, про їхні братні стосунки з нами тощо. Ці ракети у них, на жаль, є, і ці ракети вони застосовують із початку війни проти України, з 24 лютого", - зазначив речник Командування повітряних сил.

Він розповів, що збивати балістичні цілі можуть західні системи.