10:24 10 листопада Київ, Україна

Внаслідок війни в Україні росія втратила вбитими та пораненими понад 100 тисяч солдатів, заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, виступаючи в Економічному клубі Нью-Йорка, пише CNN.



"Ви бачите понад 100 тисяч убитих і поранених російських солдатів", - сказав Міллі. - Те саме, напевно, і з українського боку.



Він назвав вторгнення росії в Україну величезною стратегічною помилкою, за яку країна розплачуватиметься роками, роками, роками.



Міллі розповів, що "війна, яка почалася наприкінці лютого, спричинила величезну кількість людських страждань, у тому числі від 15 до 30 мільйонів біженців та близько 40 тисяч убитих невинних українських цивільних", пише CNN.



Міллі також сказав, що можливість домовитися про припинення вогню може виникнути, якщо і коли фронт стабілізується взимку.



"Якщо є можливість вести переговори, коли можна досягти миру, скористайтеся нею", - сказав Міллі.



Але якщо переговори так і не відбудуться чи зазнають невдачі, Міллі сказав, що США продовжать озброювати Україну.



"Має бути взаємне визнання того, що воєнної перемоги, ймовірно, у справжньому значенні цього слова, мабуть, неможливо досягти військовими засобами, і тому вам потрібно звернутися до інших засобів", - сказав генерал.



Міллі також сказав, що США бачать перші ознаки того, що росія справді виходить із Міллі також сказав, що США бачать перші ознаки того, що росія справді виходить із Херсона , як вона й заявляла. За його словами, відведення 20-30 тисяч військових із західного берега Дніпра може зайняти дні чи тижні.



"Я вважаю, що вони роблять це, щоб зберегти свої сили, щоб відновити оборонні лінії на південь від річки, але це ще треба побачити", - сказав Міллі.