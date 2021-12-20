У РФ немає раціональних причин для широкомасштабної війни на Донбасі

07:09 18 березень Київ, Україна

Загострення ситуації на Донбасі багато хто сприймає як загрозу чергового вторгнення з боку Російської Федерації. Своїм баченням ситуації поділився спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович. На його думку, у Російської Федерації немає раціональних причин перетворювати конфлікт на Донбасі в широкомасштабну війну.

"У Російській Федерації немає рішучої переваги, якщо говорити військовими термінами, над українською армією. В іншому випадку це буде "кривава бійня" для обох сторін, яка не дасть їм шансу вирішити своє військове завдання таким чином, щоб це могло принести їм значні політичні переваги. І регіональний новий конфлікт якийсь певний я теж не бачу. На фронті захопити яке-небудь перехрестя, поклавши бійців, як це було під Дебальцевим - теж дуже сумнівна річ. Тобто раціональних причин у Росії - немає, я їх не бачу", - заявив Арестович.

Також Арестович заявив, що сумнівається в тому, що Росія буде намагатися атакувати інші регіони України, щоб повторити сценарій з Донбасом.

У той самий час він вважає, що Україна повинна готуватися до сценарію повномасштабного військового конфлікту в Донбасі.

"Зараз ми живемо в світі, коли інформаційна подія може важити більше, ніж подія на фронті. Мені здається, світ почав рухатися, і ми будемо мати справу з війною всіх проти всіх, в сірих зонах, принаймні, до 2035 року. І Україна як країна, яка знаходиться на переломі геополітичних плит, на зламі епох, не пройде повз цього. Це не перша українсько-російська війна і, на жаль, не остання", - заявив радник української делегації в ТКГ. "Перед нами стоїть стратегічне завдання: стати настільки сильними, щоб потенційний агресор розумів, що дорого воювати з Україною, щоб військові сценарії не розглядалися, і вони діяли інформаційним, дипломатичним, економічним шляхом, що також небезпечно, але це не військовий конфлікт", - підкреслив Арестович.

Раніше повідомлялося, що російська сторона в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі висловила готовність усунути з переговорного процесу в політичній підгрупі запрошену ними, засуджену в Україні за тероризм так звану "громадську експертку" з ОРДЛО Маю Пирогову.

Як відомо, в січні ОБСЄ допустила на засідання ТКГ "громадських радників" сепаратистів.