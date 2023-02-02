Путін має плани до роковин повномасштабного вторгнення - експерт

11:38 02 лютого Київ, Україна





Про це в інтерв'ю ЗМІ заявив військовий експерт Владислав Селезньов.



За його словами, путінська армія намагатиметься наступати через те, що в перспективі ЗСУ посиляться озброєнням, технікою та боєприпасами. Агресор може активізуватись на фронті на тлі анонсованого на останньому "Рамштайні" озброєння для України.Про це в інтерв'ю ЗМІ заявив військовий експерт Владислав Селезньов.За його словами, путінська армія намагатиметься наступати через те, що в перспективі ЗСУ посиляться озброєнням, технікою та боєприпасами.

"У цей час путінська армія діє за принципом розвідки боєм, намагається атакувати наші позиції на чотирьох ділянках фронту - Лиманській, Авдіївській, Бахмутській та Вугледарській. Путінські генерали діють у межах своїх компетенцій та можливостей, тобто тих ресурсів, які вони мають, і при цьому намагаються працювати на випередження – перехопити ініціативу", — пояснив експерт.

Селезньов заявив, що незабаром українці стануть свідками масштабного контрнаступу ЗСУ, і до цього росія атакуватиме. Найнебезпечніші напрямки – схід, південь та напрямок на Київ з півночі.



Також військовий експерт назвав путіна символістом, який вірить у дати. Тому до річниці початку великої війни президент росії намагатиметься отримати якісь територіальні військові досягнення.