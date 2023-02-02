Путін має плани до роковин повномасштабного вторгнення - експерт

Агресор може активізуватись на фронті на тлі анонсованого на останньому "Рамштайні" озброєння для України.
Про це в інтерв'ю ЗМІ заявив військовий експерт Владислав Селезньов.
За його словами, путінська армія намагатиметься наступати через те, що в перспективі ЗСУ посиляться озброєнням, технікою та боєприпасами.
Про це в інтерв'ю ЗМІ заявив військовий експерт Владислав Селезньов.
За його словами, путінська армія намагатиметься наступати через те, що в перспективі ЗСУ посиляться озброєнням, технікою та боєприпасами.
Селезньов заявив, що незабаром українці стануть свідками масштабного контрнаступу ЗСУ, і до цього росія атакуватиме. Найнебезпечніші напрямки – схід, південь та напрямок на Київ з півночі.
Також військовий експерт назвав путіна символістом, який вірить у дати. Тому до річниці початку великої війни президент росії намагатиметься отримати якісь територіальні військові досягнення.
Також військовий експерт назвав путіна символістом, який вірить у дати. Тому до річниці початку великої війни президент росії намагатиметься отримати якісь територіальні військові досягнення.
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