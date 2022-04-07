У політв'язня в Росії стався мікроінсульт, медик в СІЗО це заперечує ㅡ Дениcова

У незаконно утримуваного українського політв'язня, кримського татарина Сервета Газиєва стався мікроінсульт, який викликав параліч обличчя.
Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова в Facebook.
За словами адвоката Газиєва, лікарка швидкої, яку викликали до слідчого ізолятора ГУ ФСВП Росії, це заперечувала. Мовляв, чоловік цілком здоровий і не потребує допомоги.
Відзначається, що політв'язень також скаржився на загострення хронічних захворювань: шлунково-кишкового тракту, хвороби ніг, суглобів, серцеві і головні болі.
За словами адвоката Газиєва, лікарка швидкої, яку викликали до слідчого ізолятора ГУ ФСВП Росії, це заперечувала. Мовляв, чоловік цілком здоровий і не потребує допомоги.
Відзначається, що політв'язень також скаржився на загострення хронічних захворювань: шлунково-кишкового тракту, хвороби ніг, суглобів, серцеві і головні болі.
Денисова звертається до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою невідкладно поновити порушені права Сервета Газиєва, зокрема, забезпечити йому необхідну медичну допомогу.
Також Денисова закликала міжнародне співтовариство продовжувати тиск на РФ з вимогою негайного звільнення всіх полонених Кремля.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі