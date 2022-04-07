У політв'язня в Росії стався мікроінсульт, медик в СІЗО це заперечує ㅡ Дениcова

13:04 09 липня Київ, Україна

У незаконно утримуваного українського політв'язня, кримського татарина Сервета Газиєва стався мікроінсульт, який викликав параліч обличчя.





За словами адвоката Газиєва, лікарка швидкої, яку викликали до слідчого ізолятора ГУ ФСВП Росії, це заперечувала. Мовляв, чоловік цілком здоровий і не потребує допомоги.



Відзначається, що політв'язень також скаржився на загострення хронічних захворювань: шлунково-кишкового тракту, хвороби ніг, суглобів, серцеві і головні болі. Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова в Facebook.За словами адвоката Газиєва, лікарка швидкої, яку викликали до слідчого ізолятора ГУ ФСВП Росії, це заперечувала. Мовляв, чоловік цілком здоровий і не потребує допомоги.Відзначається, що політв'язень також скаржився на загострення хронічних захворювань: шлунково-кишкового тракту, хвороби ніг, суглобів, серцеві і головні болі.

«Однак звернення до адміністрації СІЗО про надання необхідної медичної допомоги та проведення кваліфікованого лікарського огляду ігноруються. Вищевказані дії розцінюю як тортури і нелюдське поводження і порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», - йдеться в повідомленні.

Денисова звертається до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою невідкладно поновити порушені права Сервета Газиєва, зокрема, забезпечити йому необхідну медичну допомогу.

«Від генерального прокурора РФ Ігоря Краснова вимагаю надати правову оцінку злочинним діям з боку адміністрації СІЗО-5 міста Ростов-на-Дону і притягнути винних до кримінальної відповідальності», - написала вона.

Також Денисова закликала міжнародне співтовариство продовжувати тиск на РФ з вимогою негайного звільнення всіх полонених Кремля.