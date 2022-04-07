У політв'язня в Росії стався мікроінсульт, медик в СІЗО це заперечує ㅡ Дениcова

13:04 09 липня Київ, Україна

У незаконно утримуваного українського політв'язня, кримського татарина Сервета Газиєва стався мікроінсульт, який викликав параліч обличчя.
 
Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова в Facebook.

За словами адвоката Газиєва, лікарка швидкої, яку викликали до слідчого ізолятора ГУ ФСВП Росії, це заперечувала. Мовляв, чоловік цілком здоровий і не потребує допомоги.

Відзначається, що політв'язень також скаржився на загострення хронічних захворювань: шлунково-кишкового тракту, хвороби ніг, суглобів, серцеві і головні болі.
«Однак звернення до адміністрації СІЗО про надання необхідної медичної допомоги та проведення кваліфікованого лікарського огляду ігноруються. Вищевказані дії розцінюю як тортури і нелюдське поводження і порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», - йдеться в повідомленні.
Денисова звертається до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою невідкладно поновити порушені права Сервета Газиєва, зокрема, забезпечити йому необхідну медичну допомогу.
«Від генерального прокурора РФ Ігоря Краснова вимагаю надати правову оцінку злочинним діям з боку адміністрації СІЗО-5 міста Ростов-на-Дону і притягнути винних до кримінальної відповідальності», - написала вона.
Також Денисова закликала міжнародне співтовариство продовжувати тиск на РФ з вимогою негайного звільнення всіх полонених Кремля.