"Москва ще має час зупинити агресію проти України" - Великобританія

15:27 10 лютий Київ, Україна

На тлі подальшого підвищення Росією напруженості навколо України Великобританія наголосила російському керівництву про неприпустимість нових російських силових дій.



«Ми не можемо ігнорувати стягування понад 100 тисяч солдатів на українському кордоні та спроб підірвати український суверенітет та територіальну цілісність», - заявила глава британського Міністерства закордонних справ Елізабет Трасс російському колезі Сергію Лаврову.



Вона наголосила, що «війна в Україні була б катастрофічною для російського та українського народів та для європейської безпеки», а також нагадала про попередження Заходу, «що будь-яке вторгнення в Україну матиме величезні наслідки і спричинить важку ціну» для Росії.



Російський міністр закордонних справ Лавров на спільній пресконференції повторив, що Москва нікому не загрожує, але поскаржився на те, що він назвав загрозою з боку України та НАТО.



Лавров також назвав владу в Києві «незаконним режимом» і заявив, що Москва фактично відкинула свої зобов'язання відповідно до Будапештського меморандуму про повагу до територіальної цілісності та суверенітету України.



Елізабет Трасс відвідувала Москву 10 лютого, тоді як британський прем'єр-міністр Борис Джонсон побував у Брюсселі у штаб-квартирі НАТО, а потім відлетів на переговори до Варшави.



Джонсон закликав, щоб Європа, відкинувши вимогу Росії закрити двері альянсу перед Україною, твердо стояла на своїх принципах: «Це включає безпеку кожного союзника НАТО і право кожної європейської демократії прагнути до членства в НАТО».



Тим часом Україна висловила занепокоєння новими силовими діями Москви, вказавши, що Росія фактично блокувала мореплавство в Азовському морі та водах Чорного моря, оголосивши там свої військові маневри.



Одночасно Росія розпочала військові маневри у Білорусі, задіявши багатотисячні сили у бойовій готовності.



«Кількість російських військ збільшується. Час попередження про можливий напад зменшується», - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після переговорів із Джонсоном.



Столтенберг наголосив, що НАТО не становить загрози для Росії, але сказав, що російські дії створили «небезпечний момент для європейської безпеки» і що альянс «має бути готовим до гіршого, залишаючись відданим пошукам політичного рішення».