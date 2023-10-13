У Міноборони України з'явиться медичний департамент

18:40 13 жовтня Київ, Україна

Глава Міноборони України Рустем Умеров підписав наказ про створення медичного департаменту оборонного відомства. Це дозволить Міноборони розпочати здійснювати регуляторну функцію та провести стандартизацію турнікетів та бойових аптечок українських військових.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

"Водночас ми опрацьовуємо із західними партнерами можливість швидкого рішення щодо підтвердження якості турнікетів, що виробляються в Україні, тими інститутами, які забезпечують дотримання якості у Сполучених Штатах", – сказала Калмикова.

Наразі у Збройних силах України затверджено перелік складових бойової аптечки, проте немає процедури та технічних засобів для того, щоб визначати їхню якість. Після впровадження стандартизації, аптечки та турнікети, що надійшли у військові частини від держави, будуть перевірені. Аптечки, які не відповідають стандартам, будуть вилучені та замінені на якісні.