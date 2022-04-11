У Кремля прозріння: Україна і Росія - не "братські народи"

20:54 13 листопада Київ, Україна

Заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що українці вже не "братський народ" для росіян, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував цю заяву і створив невелике опитування.

Про це він повідомляє у своєму Twitter-акаунті

"У Кремлі маленьке прозріння. Україна і Росія - не "братські народи". Ваші прогнози, яке прозріння буде наступним?", - написав Кулеба.

Так, міністр запропонував три варіанти для голосування щодо наступного прозріння Кремля:



1. Чи припинити агресію.

2. Крим - це Україна.

3. Далі прозріють не скоро.