У Кремля прозріння: Україна і Росія - не "братські народи"

Заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що українці вже не "братський народ" для росіян, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував цю заяву і створив невелике опитування.
Про це він повідомляє у своєму Twitter-акаунті.
Так, міністр запропонував три варіанти для голосування щодо наступного прозріння Кремля:
1. Чи припинити агресію.
2. Крим - це Україна.
3. Далі прозріють не скоро.
1. Чи припинити агресію.
2. Крим - це Україна.
3. Далі прозріють не скоро.
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