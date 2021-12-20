У Ківи відібрали науковий ступінь, а причетних до його отримання покарали

18:34 30 листопад Київ, Україна

Атестаційна колегія Міносвіти скасувала рішення про присудження нардепу від "Опозиційної платформи – За Життя" Іллі Ківі наукового ступеня кандидата наук із держуправління.



Про це повідомила голова підкомітету з питань вищої освіти ВР Юлія Гришина.



Тригодинний захист дисертації Ківи пройшов у квітні у Держінституті підготовки кадрів держслужби. На відкрите засідання тоді не пустили низку журналістів, серед яких був і розслідувач Данило Мокрик, котрий знайшов підроблені довідки у науковій роботі.



Виявилося, що Ківа збрехав про участь у двох наукових конференціях МАУП у 2018 та 2019 роках, адже причетні до організації цих заходів не змогли нічого згадати про нардепа. Також сторінок у наукових збірниках, на які посилався автор дисертації, немає в офіційних виданнях.



Незважаючи на це, роботою Ківи зацікавилися, наприклад, у правоохоронному комітеті Верховної Ради, головою якого у січні 2021-го був нинішній міністр МВС Денис Монастирський. У довідці, підписаній Монастирським та доданій до дисертації, йдеться, що результати роботи викликали інтерес і вже впроваджуються на практиці у комітеті.



За словами Гришиної, крім позбавлення Ківи ступеня, до відповідальності буде притягнуто й керівника спецради, наукового керівника та опонентів, які виступають на захисті. Комісія навесні одноголосно голосувала за надання ступеня кандидата наук, який дозволив би нардепу отримувати надбавку 15% до посадового окладу.