ЄС має пропозицію щодо використання російських активів

13:11 30 серпня Київ, Україна

Єврокомісія найближчим часом зробить пропозицію щодо використання заморожених активів росії. Вона буде юридично обґрунтована та міститиме позиції держав-членів ЄС.



Про це заявив речник Єврокомісії Крістіан Віганд.



За його словами, відомство співпрацювало з Радою ЄС для вивчення різних шляхів вирішення цього питання.

"Ми можемо зробити юридичну пропозицію, яка враховує обмін думками з державами-членами ЄС. Ідуть інтенсивні контакти з нашими партнерами по G7, тому що важливо забезпечити хорошу міжнародну координацію", - сказав Віганд.

Він не уточнив, коли саме офіційно прозвучить пропозиція. Спікер додав, що лідери країн ЄС обговорювали це питання на засіданні Євроради. За його словами, законодавча пропозиція щодо використання заморожених російських активів на користь України може бути висунута Єврокомісією восени 2023 року.