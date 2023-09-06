У Байдена не вважають, що війна в Україні "зайшла в глухий кут"

06:59 23 серпня Київ, Україна

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван спростував твердження про те, що війна в Україні нібито "зайшла в глухий кут".



Відповідну заяву американський чиновник зробив під час брифінгу 22 серпня, передає Sky News.



Салліван зазначив, що у Сполучених Штатах завжди чітко усвідомлювали, що поле бою в Україні "дуже динамічне", а "з обох боків відбуваються атаки та оборона в багатьох місцях вздовж протяжної лінії фронту".

"Українці мають успіх на півдні на тлі постійних російських атак. Ми бачимо, як вона (Україна – ред.) продовжує методично та систематично відвойовувати території”, – додав радник президента США.