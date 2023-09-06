У Байдена не вважають, що війна в Україні "зайшла в глухий кут"

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван спростував твердження про те, що війна в Україні нібито "зайшла в глухий кут".
Відповідну заяву американський чиновник зробив під час брифінгу 22 серпня, передає Sky News.
Салліван зазначив, що у Сполучених Штатах завжди чітко усвідомлювали, що поле бою в Україні "дуже динамічне", а "з обох боків відбуваються атаки та оборона в багатьох місцях вздовж протяжної лінії фронту".
Раніше деякі західні ЗМІ припускали, якщо Україна найближчим часом не досягне серйозних успіхів, то війна може "зайти в глухий кут". Водночас вказували, що москві вигідно затягувати бойові дії, бо вона сподівається на появу втоми у союзників та зменшення підтримки Києва.
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