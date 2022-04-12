У Армії Росії залишилося 80% бойової потужності - Пентагон

Згідно з інформацією високопоставленого представника Міністерства оборони США, російська армія втратила в Україні 20% бойової сили, передає CNN.
За словами джерела, у Росії залишилося трохи більше 80% бойової потужності в зібраному вигляді. Йдеться про військові ресурси, зібрані перед вторгненням. Чиновник також повідомив, що Москва запустила по Україні понад 1540 ракет..
Раніше у Пентагоні заявили, що росія намагається поповнити запаси та зміцнити сили для наступу на Донбас. За словами високопоставленого представника Міноборони США, колона військової техніки рухається до українського міста Ізюм. Лінійка транспортних засобів включає «командний пункт, батальйон матеріального забезпечення, можливо, гвинтокрилу та іншу підтримку піхоти».
Чиновник також повідомив, що росія намагається зміцнити свої позиції на південний захід від Донецька насамперед артилерійськими підрозділами.
При цьому в Пентагоні не вважають це «новим наступом» на Донбас — росія просто посилює війська, які вже є там.
У Міноборони США також розглядають варіанти навчання більшої кількості українців роботі з безпілотною системою Switchblade. Але чиновник сказав, що жодних рішень про те, «як це виглядатиме, скільки часу займе, де це буде, і хто тренуватиметься», поки що не прийняли.
Раніше повідомлялося, що росія та Україна почали готуватися до битви за Донбас. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що вона «нагадуватиме Другу світову війну з її великими операціями та маневрами, в яких були задіяні тисячі танків, бронемашин, літаків та артилерія».
Після відведення російських військ з-під Києва та Чернігова міністр оборони Сергій Шойгу назвав "визволення" Донбасу головною метою війни в Україні. росія також змінила командувача бойовими діями на генерала Олександра Дворнікова з великим досвідом роботи в Сирії та почала стягувати війська на схід України. За оцінками Пентагону, зараз у районі Донбасу чи поруч із ним перебувають понад 40 російських батальйонних тактичних груп.
У зв'язку з нарощуванням російських сил на сході країни, український уряд попросив своїх союзників надати більше зброї. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що вони «перевірили, яких саме систем озброєння потребує Україна, і розробили плани щодо їх швидкої доставки».
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