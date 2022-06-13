Тисячі українців біля будівлі Єврокомісії провели акцію на підтримку євроінтеграції

14:40 13 червня Київ, Україна

Навколо будівлі Європейської комісії у Брюсселі українці влаштували живий ланцюг, виступаючи за надання країні статусу кандидата у члени Євросоюзу.



Відповідне відео у понеділок, 13 червня, Відповідне відео у понеділок, 13 червня, опублікувало Радіо Свобода

"От так українці у Брюсселі вимагали для України статусу кандидата на членство в ЄС", - йдеться у повідомленні.



Присутні тримали в руках українські прапори та скандували "Ukraine is Europe".



Нагадаємо, двома днями раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідала Київ. Після переговорів із президентом Володимиром Зеленським вона заявила, що ЄК завершить обговорення висновку щодо статусу кандидата у члени ЄС для України до кінця наступного тижня.