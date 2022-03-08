Тисячі американських ветеранів готові воювати за Україну добровольцями - ЗМІ

Три тисячі американських добровольців готові протистояти Росії в Україні у складі міжнародного батальйону.
Про це повідомляє "Голос Америки" із посиланням на представника посольства України у Вашингтоні.
Серед охочих – ветерани бойових дій в Іраку та інших гарячих точках у всьому світі.
Загалом в Україну прямують понад 16 тисяч іноземних добровольців. Серед перших прибули громадяни Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Ізраїлю. Близько півтори сотні добровольців зі Сполученого Королівства вже вирішили виступити на боці України. Про намір вступити до лав міжнародного легіону заявили громадяни Грузії, Хорватії, Франції та інших країн.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що перші із 16 тисяч іноземних добровольців вже їдуть захищати Україну.
Серед охочих – ветерани бойових дій в Іраку та інших гарячих точках у всьому світі.
Загалом в Україну прямують понад 16 тисяч іноземних добровольців. Серед перших прибули громадяни Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Ізраїлю. Близько півтори сотні добровольців зі Сполученого Королівства вже вирішили виступити на боці України. Про намір вступити до лав міжнародного легіону заявили громадяни Грузії, Хорватії, Франції та інших країн.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що перші із 16 тисяч іноземних добровольців вже їдуть захищати Україну.
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