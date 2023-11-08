Турецькі ЗМІ спотворили слова Зеленського про війну Ізраїлю проти ХАМАСу

Турецькі засоби масової інформації спотворили слова президента України Володимира Зеленського, сказані ним в інтерв'ю каналу NBC News щодо військової операції Ізраїлю проти бойовиків ХАМАС, повідомляє Посольство України в Туреччині.
Українське дипломатичне відомство висловило свою незгоду із некоректним тлумаченням турецькими медіа висловлювань глави держави.
В офіційній заяві вказується, що Зеленський у своєму інтерв'ю говорив про "тих, хто розпалює ворожнечу та використовує терор", звертаючи увагу на росію та Іран як спонсорів тероризму. У посольстві зазначають, що росія та Іран є явними зацікавленими сторонами у розвитку конфлікту на Близькому Сході та залученні різних народів у цю війну.
Посольство наголосило, що поточне спотворення слів Зеленського використовується для привнесення негативної реакції в турецьке суспільство і що такий підхід цілком задовольняє інтереси москви.
Дипломати також висловили подяку Туреччині за підтримку України.
Українське дипломатичне відомство висловило свою незгоду із некоректним тлумаченням турецькими медіа висловлювань глави держави.
В офіційній заяві вказується, що Зеленський у своєму інтерв'ю говорив про "тих, хто розпалює ворожнечу та використовує терор", звертаючи увагу на росію та Іран як спонсорів тероризму. У посольстві зазначають, що росія та Іран є явними зацікавленими сторонами у розвитку конфлікту на Близькому Сході та залученні різних народів у цю війну.
Посольство наголосило, що поточне спотворення слів Зеленського використовується для привнесення негативної реакції в турецьке суспільство і що такий підхід цілком задовольняє інтереси москви.
Дипломати також висловили подяку Туреччині за підтримку України.
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