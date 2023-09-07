Турецька компанія Şişecam Group у списку спонсорів війни - НАЗК

18:31 07 вересня Київ, Україна

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло турецьку компанію Şişecam Group до списку міжнародних спонсорів війни, оскільки вона продовжує підтримувати бізнес із росією та залишається найбільшим експортером у своїй галузі в росії, як повідомила пресслужба агентства.



Şişecam Group виробляє понад 1,5 мільйона тонн скла щорічно в росії та інвестувала понад 1,25 мільярда доларів США у різні проєкти. Компанія також забезпечує робочі місця для більш ніж 3400 співробітників на своїх російських заводах. Дочірні компанії Şişecam Group виплатили понад 11,2 мільйона доларів США податків у росії за 2022 рік.



Основними напрямками діяльності компанії є скляне та хімічне виробництво. Şişecam Group займає лідируючі позиції у світі з виробництва скляного посуду, скляної тари та листового скла, а також є світовим лідером у виробництві кальцинованої соди та хімічних речовин на основі хрому.



Виторг компанії Şişecam у 2022 році склав 3,6 мільярда доларів, а чистий прибуток досяг 740 мільйонів доларів.



Також зазначається, що з початку російської агресії в 2014 році Şişecam Flat Glass розпочала виробництво архітектурного та автомобільного скла в росії, а також виробництво військових "Шахедів".



НАЗК наголошує, що російські закони зобов'язують роботодавців співпрацювати з владою у мобілізаційній кампанії, включаючи надання особистих даних співробітників у військкомат.



Компанія Şişecam Group не робила спроб засудити агресію росії проти України, як зазначає НАЗК.