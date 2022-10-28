Турецька компанія Baykar збудує завод в Україні за два роки - гендиректор

Турецька оборонна компанія Baykar планує завершити будівництво свого виробничого заводу в Україні за два роки.
Про це заявив її генеральний директор Халук Байрактар у коментарі Reuters.
У рамках угоди між Туреччиною та Україною, підписаної безпосередньо перед вторгненням Росії в Україну 24 лютого, компанія Baykar погодилася побудувати свій завод в Україні.
Генеральний директор компанії Халук Байрактар заявив агентству Reuters, що плани просуваються вперед, незважаючи на деякі перешкоди, створені російським вторгненням.
Про це заявив її генеральний директор Халук Байрактар у коментарі Reuters.
У рамках угоди між Туреччиною та Україною, підписаної безпосередньо перед вторгненням Росії в Україну 24 лютого, компанія Baykar погодилася побудувати свій завод в Україні.
Генеральний директор компанії Халук Байрактар заявив агентству Reuters, що плани просуваються вперед, незважаючи на деякі перешкоди, створені російським вторгненням.
Нагадаємо, 19 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна готує угоду з Туреччиною, яка дозволить будівництво заводу безпілотників Bayraktar.
У серпні 2022 року стало відомо, що турецька компанія Baykar Makina, яка виробляє безпілотні літальні апарати, у тому числі ударний Bayraktar TB2, вже зареєструвалася в Україні та придбала ділянку для будівництва заводу.
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