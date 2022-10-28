Турецька компанія Baykar збудує завод в Україні за два роки - гендиректор

10:19 28 жовтня Київ, Україна





Про це заявив її генеральний директор Халук



У рамках угоди між Туреччиною та Україною, підписаної безпосередньо перед вторгненням Росії в Україну 24 лютого, компанія Baykar погодилася побудувати свій завод в Україні.



Генеральний директор компанії Халук Байрактар заявив агентству Reuters, що плани просуваються вперед, незважаючи на деякі перешкоди, створені російським вторгненням. Турецька оборонна компанія Baykar планує завершити будівництво свого виробничого заводу в Україні за два роки.Про це заявив її генеральний директор Халук Байрактар у коментарі Reuters.У рамках угоди між Туреччиною та Україною, підписаної безпосередньо перед вторгненням Росії в Україну 24 лютого, компанія Baykar погодилася побудувати свій завод в Україні.Генеральний директор компанії Халук Байрактар заявив агентству Reuters, що плани просуваються вперед, незважаючи на деякі перешкоди, створені російським вторгненням.

"Наш план просувається вперед. Зараз ми маємо архітектурний проект. Фаза детального проектування завершена. І ми рухатимемося вперед із будівництвом фактично... протягом двох років ми хотіли б закінчити його", - сказав генеральний директор у кулуарах оборонної виставки SAHA у Стамбулі.

Нагадаємо, 19 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна готує угоду з Туреччиною, яка дозволить будівництво заводу безпілотників Bayraktar.

У серпні 2022 року стало відомо, що турецька компанія Baykar Makina, яка виробляє безпілотні літальні апарати, у тому числі ударний Bayraktar TB2, вже зареєструвалася в Україні та придбала ділянку для будівництва заводу.