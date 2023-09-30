Турецька компанія Baykar інвестує $100 млн у три проекти в Україні

13:12 30 вересня Київ, Україна

Міжнародний форум оборонних індустрій, що пройшов у Києві, приніс помітні та дуже значні результати. Одним із них стало зміцнення та розширення співпраці з турецькою компанією Baykar. Під час форуму генеральний директор компанії Халюк Байрактар заявив, що їхня компанія Baykar, яка виробляє бойові безпілотники Bayraktar TB2, інвестує 100 мільйонів доларів у три проекти в Україні.

За його словами, будівництво заводу з виробництва безпілотників буде завершено через півтора року.

"У нас в Україні три основні інвестиції. Одна з них – завод. Потім у нас є сервісний центр, а також головний офіс тут… Це інвестиція, яка складає близько 100 мільйонів доларів, і процес уже пішов. Будівництво вже розпочато. На завершення знадобиться близько 1,5 років. Ми плануємо, щоб тут працювало щонайменше 300 осіб. Співпраця продовжується", - розповів Байрактар.

Він зазначив, що виробництво буде самодостатнім, екологічним та взаємовигідним, оскільки Україна має унікальні технології з виробництва двигунів, а турецька сторона - безпілотники, на яких встановлюють ці двигуни.

"Перед нами стоять також деякі виклики. Це ланцюжок постачання, пошук та розвиток людського капіталу через вплив війни та нормативне середовище, особливо ті правила, які підтримуватимуть ці інвестиції", - зазначив керівник турецької компанії.

Він додав, що нинішня війна стала війною безпілотних літальних апаратів, і Україна має в ній певну перевагу, зокрема завдяки використанню різних типів апаратів, хоча це і складно реалізувати. Особливо важливий за таких умов зворотний зв'язок у використанні технологій від військових. Саме тому "байрактари", що застосовуються в Україні, були обладнані низкою унікальних систем.

Гендиректор Baykar відзначив підтримку України. За його словами, всі донати як від компанії Baykar, так і від України, Польщі були використані, зокрема, на придбання радарних систем. Загальний обсяг цих донатів становив 106 мільйонів доларів.

Нагадаємо, до Альянсу оборонних індустрій приєдналися 38 компаній із 19 країн.

Раніше повідомлялося, що Україна та США розроблять план спільного виробництва зброї, включаючи системи протиповітряної оборони.