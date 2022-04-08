Туреччина вивезе загиблих та поранених із Маріуполя. Необхідне узгодження з путіним

Президент України Володимир Зеленський сподівається на вивіз із Маріуполя тіл загиблих захисників та поранених.



Про це він повідомив в інтерв’ю українським журналістам.

"Ми домовилися сьогодні з Туреччиною. Вона готова на сьогодні вивезти кораблями поранених та вбитих, перевезти їх із Бердянська. Вся інфраструктура готова, щоб вивезти поранених та загиблих", - сказав він в інтерв'ю українським журналістам, показаному у рамках телемарафону у вівторок.

"Ми чекаємо на погодження від путіна. Від цього залежить цей момент. Якщо не вдасться – ми точно знатимемо, що особисто президент росії не дає цієї можливості”, – сказав Зеленський.